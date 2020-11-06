МАЙКОН: «Любой матч против Динамо для нас особенный»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 9-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Да, конечно же, важная игра. В принципе, как и все остальные. Но, конечно, любой матч против «Динамо» для нас особенный. Мы очень серьезно должны подойти к этой игре. Мы прекрасно знаем, насколько велика наша ответственность. Мы постараемся поработать, чтобы провести хорошую игру. И, если это возможно, добиться победы, потому что это очень важно для нас», - сказал Майкон.

Напомним, в прошлом матче «Шахтер» в рамках группового раунда Лиги чемпионов в Киеве проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 0:6.

Поединок «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 17:00.