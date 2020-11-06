Авангард – Полесье – 0:3. Видео голов и обзор матча

В четверг, 5-го ноября, состоится матч 11-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» на выезде разгромило краматорский «Авангард» со счетом 3:0.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.