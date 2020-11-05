Первая лига. Крупная победа Волыни, Верес и Металлист сыграли вничью

В Первой лиге проходят матч 11-го тура

  • 05.11.2020 16:17
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Первая лига. Крупная победа Волыни, Верес и Металлист сыграли вничью
© fcvolyn.net

Состоялся ряд матчей 11-го тура Первой лиги. Отметим поражение «Горняка-Спорт», который находился на 2-м месте, однако на своем поле уступил «Волыни» со счетом 0:3.

Луцкая команда набрала 18 очков и поднялась на 4-е место. В топ-3 удерживается «Верес», который сыграл вничью 0:0 с «Металлистом-1925». Команда из Ровно имеет 18 пунктов, а у харьковчан 16 баллов.

Лидер чемпионата «Черноморец» в 17:00 начнет матч против «Агробизнеса».

Первая лига. 11-й тур

Верес - Металлист-1925 0:0

Горняк-Спорт - Волынь 0:3
Голы: Кизилиташ, 6, 14, Протасов, 36

Авангард - Полесье 0:3
Голы: Понедельник, 55, Галенко, 58, Гавриленко, 76

Прикарпатье - Кристалл 1:1
Голы: Волошинович, 4 - Гливый, 41

Кремень - Николаев 1:1
Голы: Зубков, 90+2 - Сула, 62 (с пен)

ВПК-Агро - Нива Тернополь 1:0
Гол: Шмигельский, 21

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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