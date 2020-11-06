Виталий ВИЦЕНЕЦ: «Кумиры? В детстве был Бекхэм, сейчас на тренеров смотрю»

Экс-полузащитник донецкого «Шахтера», а ныне тренер команды «горняков» U-14 Виталий Виценец в интервью Shakhtar TV рассказал о своих кумирах детства.
«Моя первая футболка - «Манчестер Юнайтед». Дэвид Бекхэм, седьмой номер. До сих пор из иностранных клубов переживаю за «Манчестер». Но потом как-то оно все ушло. Потом в «Шахтере» были Фернандиньо, Жадсон. А теперь уже на тренеров смотрю», - сказал Виценец.
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Денис Шаховец, Sport.ua
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