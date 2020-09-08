Виталий ВИЦЕНЕЦ: «Из-за травмы закончил рано и выбрал путь тренера»

Бывший игрок «Шахтера» возглавляет команду «горняков» U14

  • 08.09.2020 12:24
  • 2357 просмотров
  • 5 комментариев
Виталий ВИЦЕНЕЦ: «Из-за травмы закончил рано и выбрал путь тренера»
© ФК Шахтер Донецк. Виталий Виценец

Экс-футболист «Шахтера» Виталий Виценец летом возглавил команду Академии U14. Виталий рассказал о подготовке к старту в ДЮФЛУ, своей работе и характеристиках ребят.

– Многие футболисты, завершая профессиональную карьеру, хотят стать тренерами. Я – не исключение. Так получилось, что из-за травмы закончил рано. Пошел учиться на тренера, выбрал этот путь. Начал работать с детьми. Два с половиной года вел как раз эту группу 2007 года в Донецке: полгода помогал Дмитрию Ефимову, а затем два года уже сам. Сейчас команда переходит на уровень ДЮФЛ – в категорию U14. Часть ребят из Донецка, часть собрана со всей Украины. Очень жду старта соревнований.

– Насколько сложно работать с подростками? Какие особенности?
– На самом деле не очень сложно, если ты любишь это. Главное – чувствовать детей и любить их. Наоборот, я кайфую, наслаждаюсь работой. Надеюсь, и я ребят чему-то научу, и они меня, дадут мне определенный опыт.

– Из-за карантина футбола не было почти полгода. Чем вы занимались? Как поддерживали форму?
– Когда только начался карантин, были еще в Донецке, и нас он в принципе сильно не затронул: буквально две-три недели были какие-то изменения. Сам тренировочный процесс мы не нарушали. Были закрыты школы, садики, но занятия мы проводили в привычном режиме. Здесь же, я знаю, ребята по полгода были без тренировок. Но общая физподготовка по Zoom – это не те тренировки, которые дают результат.

– В Академии сменился руководящий состав. Какие задачи сегодня перед вами ставят?
– Независимо ни от чего, в «Шахтере» всегда самые высокие задачи – первые места. На данном этапе наша цель – воспитывать футболистов для U19, дубля, чтобы впоследствии их было как можно больше в первой команде. Считаю, в последние годы Академия дает хорошие результаты.

– Александр Попович пришел из проекта «Давай, играй!». Насколько он способный? Какие перспективы его могут ожидать?
– Мальчик из Львова, у него есть характер и трудолюбие – этого не отнять. Он воспитанный, скромный. Хорошо воспринимает информацию и слушается. А дальше – время покажет. Качества у него хорошие, поэтому он и остался здесь, в Академии. В дальнейшем все будет зависеть и от нас, но в большей степени, конечно, от него.

– Он в команде меньше месяца?
– Да, всего три недели. Когда шел просмотр, было 50 ребят. Затем отсеяли одну часть, другую… На данный момент команда уже сформирована – готовимся с ней к матчам ДЮФЛ. Парни приехали на просмотр в одно время, друг друга мало кто знал. Часть из Донецка, часть раньше ездила на турниры – в Минск и Вильнюс. В целом же все знакомятся непосредственно здесь. Это новая команда. Хорошие, воспитанные ребята. Приятно, когда я прихожу, а воспитатели или другие тренеры мне говорят: U14 – молодцы. Немаловажно, чтобы в быту парни относились ко всему так же правильно, как и на поле.

– Кем вы себя видите в будущем? До каких высот хотите добраться в этой профессии?
– На данном этапе, прежде всего, хочу развиваться и учиться, добиться с этой командой хороших результатов. На данный момент я получаю удовольствие от этой работы и от детей. А что будет дальше, покажет время.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 08.09.2020 14:47
    0
    Удачи!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.09.2020 14:26
    0
    El_Maestro, 08.09.2020 14:14
    Это у тебя сложилось такое мнение после просмотра последнего видео у Кента))))
    Твое мнение стоит заметить, справедливо!!!
    Но, с Виценцом поверь мне, другой случай. Он еще будучи футболистом выделялся своим игровым интеллектом и если бы не травма то я уверен, что ему как одному из немногих украинцев-полузащитников по силам было заиграть в основе Шахтера
    Плюс видно, что парень горит работой (при том что тренером в U14 он миллионы не зарабатывает), а не так как однокашники Кента получившие лицензию уже хотят клуб УПЛ тренировать
    Ничего против Виценеца не имею, может и будет толк.
    Наоборот, явно не успел денег в карьере заработать, теперь жизнь заставит не просто быть тренером, а быть ХОРОШИМ тренером...
    Ссылка
    El_Maestro
      El_Maestro, 08.09.2020 14:14
    +2
    Sauron, 08.09.2020 13:00
    Мне интересно, почему каждый футболист считает, что он может стать тренером?
    Это у тебя сложилось такое мнение после просмотра последнего видео у Кента))))
    Твое мнение стоит заметить, справедливо!!!
    Но, с Виценцом поверь мне, другой случай. Он еще будучи футболистом выделялся своим игровым интеллектом и если бы не травма то я уверен, что ему как одному из немногих украинцев-полузащитников по силам было заиграть в основе Шахтера
    Плюс видно, что парень горит работой (при том что тренером в U14 он миллионы не зарабатывает), а не так как однокашники Кента получившие лицензию уже хотят клуб УПЛ тренировать
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.09.2020 13:12
    +4
    Sauron, 08.09.2020 13:00
    Мне интересно, почему каждый футболист считает, что он может стать тренером?
    Это лучше, чем мечтающий боксер, вратарь или комик уже ставшие на беду стране политиками.....
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.09.2020 13:00
    -2
    Мне интересно, почему каждый футболист считает, что он может стать тренером?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.09.2020 13:12
    +4
    Sauron, 08.09.2020 13:00
    Мне интересно, почему каждый футболист считает, что он может стать тренером?
    Это лучше, чем мечтающий боксер, вратарь или комик уже ставшие на беду стране политиками.....
    Ссылка
    El_Maestro
      El_Maestro, 08.09.2020 14:14
    +2
    Sauron, 08.09.2020 13:00
    Мне интересно, почему каждый футболист считает, что он может стать тренером?
    Это у тебя сложилось такое мнение после просмотра последнего видео у Кента))))
    Твое мнение стоит заметить, справедливо!!!
    Но, с Виценцом поверь мне, другой случай. Он еще будучи футболистом выделялся своим игровым интеллектом и если бы не травма то я уверен, что ему как одному из немногих украинцев-полузащитников по силам было заиграть в основе Шахтера
    Плюс видно, что парень горит работой (при том что тренером в U14 он миллионы не зарабатывает), а не так как однокашники Кента получившие лицензию уже хотят клуб УПЛ тренировать
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.09.2020 14:47
    0
    Удачи!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 08.09.2020 14:26
    0
    El_Maestro, 08.09.2020 14:14
    Это у тебя сложилось такое мнение после просмотра последнего видео у Кента))))
    Твое мнение стоит заметить, справедливо!!!
    Но, с Виценцом поверь мне, другой случай. Он еще будучи футболистом выделялся своим игровым интеллектом и если бы не травма то я уверен, что ему как одному из немногих украинцев-полузащитников по силам было заиграть в основе Шахтера
    Плюс видно, что парень горит работой (при том что тренером в U14 он миллионы не зарабатывает), а не так как однокашники Кента получившие лицензию уже хотят клуб УПЛ тренировать
    Ничего против Виценеца не имею, может и будет толк.
    Наоборот, явно не успел денег в карьере заработать, теперь жизнь заставит не просто быть тренером, а быть ХОРОШИМ тренером...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности