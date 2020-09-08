Виталий ВИЦЕНЕЦ: «Из-за травмы закончил рано и выбрал путь тренера»

Экс-футболист «Шахтера» Виталий Виценец летом возглавил команду Академии U14. Виталий рассказал о подготовке к старту в ДЮФЛУ, своей работе и характеристиках ребят.

– Многие футболисты, завершая профессиональную карьеру, хотят стать тренерами. Я – не исключение. Так получилось, что из-за травмы закончил рано. Пошел учиться на тренера, выбрал этот путь. Начал работать с детьми. Два с половиной года вел как раз эту группу 2007 года в Донецке: полгода помогал Дмитрию Ефимову, а затем два года уже сам. Сейчас команда переходит на уровень ДЮФЛ – в категорию U14. Часть ребят из Донецка, часть собрана со всей Украины. Очень жду старта соревнований.

– Насколько сложно работать с подростками? Какие особенности?

– На самом деле не очень сложно, если ты любишь это. Главное – чувствовать детей и любить их. Наоборот, я кайфую, наслаждаюсь работой. Надеюсь, и я ребят чему-то научу, и они меня, дадут мне определенный опыт.

– Из-за карантина футбола не было почти полгода. Чем вы занимались? Как поддерживали форму?

– Когда только начался карантин, были еще в Донецке, и нас он в принципе сильно не затронул: буквально две-три недели были какие-то изменения. Сам тренировочный процесс мы не нарушали. Были закрыты школы, садики, но занятия мы проводили в привычном режиме. Здесь же, я знаю, ребята по полгода были без тренировок. Но общая физподготовка по Zoom – это не те тренировки, которые дают результат.

– В Академии сменился руководящий состав. Какие задачи сегодня перед вами ставят?

– Независимо ни от чего, в «Шахтере» всегда самые высокие задачи – первые места. На данном этапе наша цель – воспитывать футболистов для U19, дубля, чтобы впоследствии их было как можно больше в первой команде. Считаю, в последние годы Академия дает хорошие результаты.

– Александр Попович пришел из проекта «Давай, играй!». Насколько он способный? Какие перспективы его могут ожидать?

– Мальчик из Львова, у него есть характер и трудолюбие – этого не отнять. Он воспитанный, скромный. Хорошо воспринимает информацию и слушается. А дальше – время покажет. Качества у него хорошие, поэтому он и остался здесь, в Академии. В дальнейшем все будет зависеть и от нас, но в большей степени, конечно, от него.

– Он в команде меньше месяца?

– Да, всего три недели. Когда шел просмотр, было 50 ребят. Затем отсеяли одну часть, другую… На данный момент команда уже сформирована – готовимся с ней к матчам ДЮФЛ. Парни приехали на просмотр в одно время, друг друга мало кто знал. Часть из Донецка, часть раньше ездила на турниры – в Минск и Вильнюс. В целом же все знакомятся непосредственно здесь. Это новая команда. Хорошие, воспитанные ребята. Приятно, когда я прихожу, а воспитатели или другие тренеры мне говорят: U14 – молодцы. Немаловажно, чтобы в быту парни относились ко всему так же правильно, как и на поле.

– Кем вы себя видите в будущем? До каких высот хотите добраться в этой профессии?

– На данном этапе, прежде всего, хочу развиваться и учиться, добиться с этой командой хороших результатов. На данный момент я получаю удовольствие от этой работы и от детей. А что будет дальше, покажет время.