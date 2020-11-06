КРИВЦОВ: «В матче с Динамо должны реабилитироваться перед болельщиками»

29-летний защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 9-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«И с турнирной точки зрения, и не только, мы знаем, насколько важны эти матчи для «Шахтера» и «Динамо». Это украинское класико. Тем более мы должны после такой не очень удачной игры реабилитироваться перед болельщиками.

Думаю, мы примерно в равных условиях. Сейчас есть некоторые проблемы у «Динамо» из-за коронавируса, но у нас, в свою очередь, тоже. Мы буквально неделю потренировались всем составом, так что, я думаю, плюс-минус одинаковое состояние», - сказал Кривцов.

Напомним, в прошлом матче «Шахтер» в рамках группового раунда Лиги чемпионов в Киеве проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 0:6.

Поединок «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 17:00.