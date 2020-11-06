Сергей КРАВЧЕНКО: «Был в шоке и от результата, и от игры Гладбаха»

Экс-игрок сборной Украины – об унизительном поражении «Шахтера»

  • 06.11.2020 03:19
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Был в шоке и от результата, и от игры Гладбаха»
© ФК Шахтер Донецк

37-летний полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Был в шоке и от результата, и от игры «Гладбаха». Захотелось даже пересмотреть некоторые их матчи, как они играют с другими соперники. «Шахтеру» тяжело после чемпионата Украины перестраиваться на Лигу чемпионов, где уровень сопротивления другой и конкуренции. Такой прессинг, который предложил «Гладбах», даже «Интеру» с «Реалом» было тяжело. Одной причины нет, но победа абсолютно закономерная.

Уровень «Гладбаха» меня поразил. Не слежу за Бундеслигой, но был в шоке от их прессинга. Много читал, что Германия и Австрия помешаны на прессинге сейчас.

Все научились играть без сопротивления, а когда тебе не дают играть, это тяжело. Я понимал, что с «Гладбахом» будет тяжелее, потому что они забили два гола Интеру и Реалу и будет нелегко, но никто не ожидал такого счета. Бывает и такое.

Надо поддержать «Шахтер», потому что легче всего критиковать. Мне кажется проблема в чемпионате, который не такой конкурентноспособный, как хотелось бы. Каштру неглупый тренер, но играть без прессинга в современный футбол - будет непросто», - сказал Кравченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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