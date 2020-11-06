Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нещерету нужно купить сейф и в нем жить»

Специалист похвалил молодого голкипера «Динамо»

  • 06.11.2020 02:57
  • 492 просмотра
  • 0 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нещерету нужно купить сейф и в нем жить»
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал выступление 18-летнего голкипера «Динамо» Руслана Нещерета в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (1:2).

«Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить. Чтобы не заболеть коронавирусом. Я считаю, что он будет стоять в воротах, и причем долго. До первой ошибки. Раньше так было. Думаю, так поступит Луческу.

У нас в еврокубках себя проявляют только вратари. В игре против «Барселоны» сразу два Льва Яшина появилось - Нещерет и Тер Штеген, который тащил каталонцев, - сказал Леоненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности