Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нещерету нужно купить сейф и в нем жить»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал выступление 18-летнего голкипера «Динамо» Руслана Нещерета в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (1:2).
«Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить. Чтобы не заболеть коронавирусом. Я считаю, что он будет стоять в воротах, и причем долго. До первой ошибки. Раньше так было. Думаю, так поступит Луческу.
У нас в еврокубках себя проявляют только вратари. В игре против «Барселоны» сразу два Льва Яшина появилось - Нещерет и Тер Штеген, который тащил каталонцев, - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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