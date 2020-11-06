Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нещерету нужно купить сейф и в нем жить»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал выступление 18-летнего голкипера «Динамо» Руслана Нещерета в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны» (1:2).

«Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить. Чтобы не заболеть коронавирусом. Я считаю, что он будет стоять в воротах, и причем долго. До первой ошибки. Раньше так было. Думаю, так поступит Луческу.

У нас в еврокубках себя проявляют только вратари. В игре против «Барселоны» сразу два Льва Яшина появилось - Нещерет и Тер Штеген, который тащил каталонцев, - сказал Леоненко.