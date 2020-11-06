Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Шансов практически нет. Даже минимальных»

Бывший футболист сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал поражение луганской «Зари» от греческого АЕКа (1:4) в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

«Я считаю, что шансов практически нет. Даже минимальных. «Заря» сейчас испытывает большие проблемы.

Можно найти много причин этому поражению. Хочется поддержать команду. Вроде старались, но ничего не получилось», - сказал Ковальчук.