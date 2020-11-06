БАБИЧ: «Массимо Каррера переиграл Виктора Скрипника на расстоянии»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал поражение луганской «Зари» от греческого АЕКа (1:4) в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

«Перед началом матча мы говорили, что команды равные. Мы говорили, что у «Зари» есть сильные качества, за счет которых они должны были сыграть. Будем откровенны: сегодня Массимо Каррера переиграл Виктора Скрипника на расстоянии.

Оборона АЕКа чувствовала себя очень комфортно. Мы говорили, что они уступают в скорости, но ни разу за игру не увидели, чтобы нападающие получали пространство.

После игры остались только отрицательные эмоции. Шансы на проход в плей-офф минимальны», - сказал Бабич.