БАБИЧ: «Массимо Каррера переиграл Виктора Скрипника на расстоянии»

Специалист – о поражении «Зари» от АЕКа

  • 06.11.2020 01:17
  • 252 просмотра
  • 1 комментарий
БАБИЧ: «Массимо Каррера переиграл Виктора Скрипника на расстоянии»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал поражение луганской «Зари» от греческого АЕКа (1:4) в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

«Перед началом матча мы говорили, что команды равные. Мы говорили, что у «Зари» есть сильные качества, за счет которых они должны были сыграть. Будем откровенны: сегодня Массимо Каррера переиграл Виктора Скрипника на расстоянии.

Оборона АЕКа чувствовала себя очень комфортно. Мы говорили, что они уступают в скорости, но ни разу за игру не увидели, чтобы нападающие получали пространство.

После игры остались только отрицательные эмоции. Шансы на проход в плей-офф минимальны», - сказал Бабич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.11.2020 01:22
    0
    Ще один "крупний спеціаліст" висказався)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.11.2020 01:22
    0
    Ще один "крупний спеціаліст" висказався)))
    Ссылка
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