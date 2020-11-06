Виктор СКРИПНИК: «Мы все злые, но руки не опускаем»

Наставник «Зари» - о поражении от АЕКа

  • 06.11.2020 00:51
  • 612 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Мы все злые, но руки не опускаем»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

В четверг, 5 ноября «Заря» в третьем туре Лиги Европы дома была разгромлена АЕКом – 1:4. Наставник «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча:

«Заслуженно проиграли, опять быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное большинство. Желание есть, а мастерства не хватает.

Пока мы собираем негативный опыт из этой Лиги Европы. Переживаем непростой момент, надеемся с честью с этого выйти.

Хотели, чтобы ошибки матча с «Брагой» не повторились. Но одно дело говорить – другое делать. Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем. Мы каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча.

То, что в УПЛ проходит – в Лиге Европы не получается, и это больно бьет по тебе. Детские ошибки раздражают и меня, и игроков. Но это опыт, надо это пройти и выйти сильными. Хочется поскорее реабилитироваться.

Громов 2 недели пропускал, его связка с Кабаевым имеет большое значение. 2 недели без тренировок сказываются, но свою работу он сделал».

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Источник — ТК Футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.11.2020 01:15
    0
    та ви своїми руками хоть хєри посцять підняти можете, не опускають вони руки, блядь, вас опустили вже, придурок!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:10
    +2
    Ну не знаю, если все игры обсирон, то заинтересует ли тренер какой-то нормальный клуб, наверное лучше было свалить
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:01
    +2
    Та тут не злиться нужно, а проводить глубокий командный и персональный анализ игры.
    =
    Сразу пересмотреть в медленном режиме игру команды. Play-Pause-Play-Pause-Play.
    =
    Потом каждый игрок должен 2-3 раза пересмотреть свою собственную игру в матче в таком же режиме.
    =
    А потом трудиться и трудиться. Сейчас столько футбольного материала для развития и роста, что игрокам в 70-х и 80-х и не снилось. Есть возможность смотреть игру звезд мирового футбола еженедельно, огромное количество примеров для подражания, видеонарезок в ютубе, аналитических передач, видеоинтервью с ведущими тренерами мира, возможность учить любые иностранные языки.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 06.11.2020 00:57
    +3
    У Циганікса рівень гри до основи не дотягує, а Гладкого можна випускати лише проти Миная або Львова
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 06.11.2020 00:53
    +3
    Плюс гравцям не вистачає майстерності, будемо відвертими
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.11.2020 00:52
    0
    После таких игр, надо подавать в отставку Витя, а не искать оправдания
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 06.11.2020 00:57
    +3
    У Циганікса рівень гри до основи не дотягує, а Гладкого можна випускати лише проти Миная або Львова
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 06.11.2020 00:53
    +3
    Плюс гравцям не вистачає майстерності, будемо відвертими
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:10
    +2
    Ну не знаю, если все игры обсирон, то заинтересует ли тренер какой-то нормальный клуб, наверное лучше было свалить
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:01
    +2
    Та тут не злиться нужно, а проводить глубокий командный и персональный анализ игры.
    =
    Сразу пересмотреть в медленном режиме игру команды. Play-Pause-Play-Pause-Play.
    =
    Потом каждый игрок должен 2-3 раза пересмотреть свою собственную игру в матче в таком же режиме.
    =
    А потом трудиться и трудиться. Сейчас столько футбольного материала для развития и роста, что игрокам в 70-х и 80-х и не снилось. Есть возможность смотреть игру звезд мирового футбола еженедельно, огромное количество примеров для подражания, видеонарезок в ютубе, аналитических передач, видеоинтервью с ведущими тренерами мира, возможность учить любые иностранные языки.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.11.2020 01:15
    0
    та ви своїми руками хоть хєри посцять підняти можете, не опускають вони руки, блядь, вас опустили вже, придурок!!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.11.2020 00:52
    0
    После таких игр, надо подавать в отставку Витя, а не искать оправдания
    Ссылка
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