Виктор СКРИПНИК: «Мы все злые, но руки не опускаем»

В четверг, 5 ноября «Заря» в третьем туре Лиги Европы дома была разгромлена АЕКом – 1:4. Наставник «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча:
«Заслуженно проиграли, опять быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное большинство. Желание есть, а мастерства не хватает.
Пока мы собираем негативный опыт из этой Лиги Европы. Переживаем непростой момент, надеемся с честью с этого выйти.
Хотели, чтобы ошибки матча с «Брагой» не повторились. Но одно дело говорить – другое делать. Мы все злые, переживаем, но руки не опускаем. Мы каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча.
То, что в УПЛ проходит – в Лиге Европы не получается, и это больно бьет по тебе. Детские ошибки раздражают и меня, и игроков. Но это опыт, надо это пройти и выйти сильными. Хочется поскорее реабилитироваться.
Громов 2 недели пропускал, его связка с Кабаевым имеет большое значение. 2 недели без тренировок сказываются, но свою работу он сделал».
Источник — ТК Футбол
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Сразу пересмотреть в медленном режиме игру команды. Play-Pause-Play-Pause-Play.
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Потом каждый игрок должен 2-3 раза пересмотреть свою собственную игру в матче в таком же режиме.
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А потом трудиться и трудиться. Сейчас столько футбольного материала для развития и роста, что игрокам в 70-х и 80-х и не снилось. Есть возможность смотреть игру звезд мирового футбола еженедельно, огромное количество примеров для подражания, видеонарезок в ютубе, аналитических передач, видеоинтервью с ведущими тренерами мира, возможность учить любые иностранные языки.
=
Сразу пересмотреть в медленном режиме игру команды. Play-Pause-Play-Pause-Play.
=
Потом каждый игрок должен 2-3 раза пересмотреть свою собственную игру в матче в таком же режиме.
=
А потом трудиться и трудиться. Сейчас столько футбольного материала для развития и роста, что игрокам в 70-х и 80-х и не снилось. Есть возможность смотреть игру звезд мирового футбола еженедельно, огромное количество примеров для подражания, видеонарезок в ютубе, аналитических передач, видеоинтервью с ведущими тренерами мира, возможность учить любые иностранные языки.
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