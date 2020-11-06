Оценки Заря – АЕК. Лучшим игроком матча назван автор дубля Марко Ливайя

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура Лиги Европы «Заря» – АЕК (1:4).

Лучшим игроком матча стал Марко Ливайя (8.0), автор дубля в команде гостей. У хозяев поля пушечным выстрелом отличился Владислав Кочергин (6.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Заря» – АЕК – 1:4:





«Заря» (замены): Сайядманеш – 5,5, Назарина – 6,0, Фаворов – 5,5, Гладкий – 5,0.

АЕК (замены): Шабанаджович – 6,0, Ансарифард – 6,0, Галанопулос – б/о, Ботос – б/о.