Никита ШЕВЧЕНКО: «Такой результат бьет по самолюбию»

Голкипер «Зари» Никита Шевченко не смог найти объяснения провалу команды в матче третьего тура Лиги Европы против АЕКа (поражение 1:4):

«Хотел бы сказать, но сам не знаю ответа. Результат бьет по самолюбию, мы в какой-то яме. Не люблю разговора о том, заслужили ли мы такой результат. Пропустили 4 гола – значит заслужили.

Атмосфера в команде нормальная, дело не в этом. Мы собираемся, разговариваем. Будем думать, черные полосы когда-то заканчиваются. Но затянулась эта полоса.

Оставшиеся матчи? Будем биться за команду, за честь клуба, за очки в таблицу коэффициентов для Украины».