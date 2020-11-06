Никита ШЕВЧЕНКО: «Такой результат бьет по самолюбию»

Голкипер «Зари» Никита Шевченко не смог найти объяснения провалу команды в матче третьего тура Лиги Европы против АЕКа (поражение 1:4):
«Хотел бы сказать, но сам не знаю ответа. Результат бьет по самолюбию, мы в какой-то яме. Не люблю разговора о том, заслужили ли мы такой результат. Пропустили 4 гола – значит заслужили.
Атмосфера в команде нормальная, дело не в этом. Мы собираемся, разговариваем. Будем думать, черные полосы когда-то заканчиваются. Но затянулась эта полоса.
Оставшиеся матчи? Будем биться за команду, за честь клуба, за очки в таблицу коэффициентов для Украины».
Источник — ТК Футбол
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Только честный, творческий и упорный ежедневный труд дает результат. А понты, инстаграмы, телочки, тачки - тоже дают результат, но не связанный с футбольными победами.
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Только честный, творческий и упорный ежедневный труд дает результат. А понты, инстаграмы, телочки, тачки - тоже дают результат, но не связанный с футбольными победами.
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Только честный, творческий и упорный ежедневный труд дает результат. А понты, инстаграмы, телочки, тачки - тоже дают результат, но не связанный с футбольными победами.
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