Никита ШЕВЧЕНКО: «Такой результат бьет по самолюбию»

Вратарь «Зари» - о матче против АЕКа

  • 06.11.2020 00:11
  • 446 просмотров
  • 10 комментариев
Никита ШЕВЧЕНКО: «Такой результат бьет по самолюбию»
© ФК Заря Луганск. Никита Шевченко

Голкипер «Зари» Никита Шевченко не смог найти объяснения провалу команды в матче третьего тура Лиги Европы против АЕКа (поражение 1:4):

«Хотел бы сказать, но сам не знаю ответа. Результат бьет по самолюбию, мы в какой-то яме. Не люблю разговора о том, заслужили ли мы такой результат. Пропустили 4 гола – значит заслужили.

Атмосфера в команде нормальная, дело не в этом. Мы собираемся, разговариваем. Будем думать, черные полосы когда-то заканчиваются. Но затянулась эта полоса.

Оставшиеся матчи? Будем биться за команду, за честь клуба, за очки в таблицу коэффициентов для Украины».

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Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.11.2020 01:13
    -1
    Folmer, 06.11.2020 00:42
    Вважаю що команда Зоря у наступних 3 турах ще себе покаже, так як нище дна падати нікуди
    Останнє місце вона покаже і швидше за все 0 очок набраних. Гри нуль, взагалі повний нуль
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.11.2020 00:59
    0
    Жаль такая хорошая команда ЗАРЯ ,месяц назад ещё хороший футбол показывала,спад
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    Fan
      Fan, 06.11.2020 00:56
    0
    Шансов уже нет в ЛЕ,хотябы в УПЛ играйте нормально
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    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:42
    0
    Folmer, 06.11.2020 00:41
    Вибачте, але я з Вами не погоджусь, Атрибути чоловічої мужності тут ні до чого. Програють усі, Головне як це зробити, - як Динамо - чи як Шахтар,
    Вважаю що команда Зоря у наступних 3 турах ще себе покаже, так як нище дна падати нікуди
    Ссылка
    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:41
    +1
    viktor112007, 06.11.2020 00:24
    ага, тільки по самолюбію, бо яєць, мабуть, у команди нема
    Вибачте, але я з Вами не погоджусь, Атрибути чоловічої мужності тут ні до чого. Програють усі, Головне як це зробити, - як Динамо - чи як Шахтар,
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    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:36
    +1
    alefteev77, 06.11.2020 00:26
    Главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Все проигрывают или проваливают сезоны, игры. Но далеко не все делают честные, жесткие и самокритичные выводы из неудач, а потом и конкретные действия направленные на улучшение.
    =
    Только честный, творческий и упорный ежедневный труд дает результат. А понты, инстаграмы, телочки, тачки - тоже дают результат, но не связанный с футбольными победами.
    Чому ні, хай роблять любе, аби лиш результат приносили,за то їм гроші платять, та і самі ніхто не проти засвітитись і покращити контракт, крім віри у Компартію звичайно!!!!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 00:26
    +1
    Главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Все проигрывают или проваливают сезоны, игры. Но далеко не все делают честные, жесткие и самокритичные выводы из неудач, а потом и конкретные действия направленные на улучшение.
    =
    Только честный, творческий и упорный ежедневный труд дает результат. А понты, инстаграмы, телочки, тачки - тоже дают результат, но не связанный с футбольными победами.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.11.2020 00:24
    0
    ага, тільки по самолюбію, бо яєць, мабуть, у команди нема
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    alekos59
      alekos59, 06.11.2020 00:16
    -3
    Головой об дверь побейся, воротник!
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.11.2020 00:13
    +2
    Эх, обидно за вас парни, обидно за Зарю(
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.11.2020 00:13
    +2
    Эх, обидно за вас парни, обидно за Зарю(
    Ссылка
    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:41
    +1
    viktor112007, 06.11.2020 00:24
    ага, тільки по самолюбію, бо яєць, мабуть, у команди нема
    Вибачте, але я з Вами не погоджусь, Атрибути чоловічої мужності тут ні до чого. Програють усі, Головне як це зробити, - як Динамо - чи як Шахтар,
    Ссылка
    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:36
    +1
    alefteev77, 06.11.2020 00:26
    Главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Все проигрывают или проваливают сезоны, игры. Но далеко не все делают честные, жесткие и самокритичные выводы из неудач, а потом и конкретные действия направленные на улучшение.
    =
    Только честный, творческий и упорный ежедневный труд дает результат. А понты, инстаграмы, телочки, тачки - тоже дают результат, но не связанный с футбольными победами.
    Чому ні, хай роблять любе, аби лиш результат приносили,за то їм гроші платять, та і самі ніхто не проти засвітитись і покращити контракт, крім віри у Компартію звичайно!!!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 00:26
    +1
    Главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Все проигрывают или проваливают сезоны, игры. Но далеко не все делают честные, жесткие и самокритичные выводы из неудач, а потом и конкретные действия направленные на улучшение.
    =
    Только честный, творческий и упорный ежедневный труд дает результат. А понты, инстаграмы, телочки, тачки - тоже дают результат, но не связанный с футбольными победами.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.11.2020 00:59
    0
    Жаль такая хорошая команда ЗАРЯ ,месяц назад ещё хороший футбол показывала,спад
    Ссылка
    Fan
    online
      Fan, 06.11.2020 00:56
    0
    Шансов уже нет в ЛЕ,хотябы в УПЛ играйте нормально
    Ссылка
    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:42
    0
    Folmer, 06.11.2020 00:41
    Вибачте, але я з Вами не погоджусь, Атрибути чоловічої мужності тут ні до чого. Програють усі, Головне як це зробити, - як Динамо - чи як Шахтар,
    Вважаю що команда Зоря у наступних 3 турах ще себе покаже, так як нище дна падати нікуди
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.11.2020 00:24
    0
    ага, тільки по самолюбію, бо яєць, мабуть, у команди нема
    Ссылка
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