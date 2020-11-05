ВИДЕО. Разгром в Запорожье. Заря пропустила третий гол от АЕК

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.
Гости довели перевес до разгромного. Марко Ливайя забил третий гол на 54-й минуте.
ГОЛ! 0:3. Марко Ливайя, 54 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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