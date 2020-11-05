ВИДЕО. Где защита, где? АЕК забил второй гол Заре, прошив оборону по центру

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.
АЕК удвоил перевес на 34-й минуте, прошив оборону по центру. Отличился Петрос Манталос.
ГОЛ! 0:2. Петрос Манталос, 34 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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