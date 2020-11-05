ВИДЕО. Где защита, где? АЕК забил второй гол Заре, прошив оборону по центру

Петрос Манталос удвоил преимущество греческой команды на 34-й минуте

  • 05.11.2020 22:46
  • 719 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Где защита, где? АЕК забил второй гол Заре, прошив оборону по центру
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Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.

АЕК удвоил перевес на 34-й минуте, прошив оборону по центру. Отличился Петрос Манталос.

ГОЛ! 0:2. Петрос Манталос, 34 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 05.11.2020 23:02
    -1
    Тактика у Зори правильная держать мяч и давить видно что тренерует с Европы тренер , это не Вернедубом 2-3 атаки за матч остальное как получится. Но не хватает уровня игроков завершить голом.
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    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 05.11.2020 22:56
    +1
    Думаю Скрипник после этой игры подаст в отставку. Хотя я против.
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    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 05.11.2020 22:56
    +1
    Думаю Скрипник после этой игры подаст в отставку. Хотя я против.
    Ссылка
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