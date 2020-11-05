Недомужики! Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам

Девушка Валерия Бондаря Даша Савина в соцсети Instagram ответила хейтерам, которые раскритиковали футболистов «Шахтера», а также их спутниц, после унизительного поражения от «Боруссии» М (0:6):
«Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты (тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без идиотов было бы не так весело жить.
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Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить. Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из недомужиков и обиженных жизнью телок (иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я. Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Ее нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: мухи отдельно, котлеты отдельно.
⠀
Недомужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идет просто завистливый подсчет всех цветов, сумок, украшений, шуб и тд. Что вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятся. Вот серьезно!)
⠀
Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры, та за шо? Но мне истерически смешно. Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность. Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас... Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики».
Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты(тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без ИДИОТОВ было бы не так весело жить😂 ⠀ Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить😅 ⠀ Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из НЕДОмужиков и обиженных жизнью тёлок(иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я. ⠀ Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Её нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: «Мухи отдельно, котлеты отдельно». ⠀ НЕДОмужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси .... Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идёт просто завистливый подсчёт всех цветов, сумок, украшений, шуб и тд🤣Что вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятся😂Вот серьезно!) ⠀ Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры «ТА ЗА ШОООООО?». Но мне истерически смешно😁 ⠀ Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность) ⠀ Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас 🤢🤮Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики)
Источник — Instagram
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- надутые губки + привлекательная фигурка всем на обозрение
- минимум мудрости и максимум хвастовства
- посты в инстраграме с эротическим подтекстом
- фото еды из ресторанов (сами понятное дело не готовят)
- обязательно песик декоративной породы
- фото на фоне какой-то красоты, сделанной чужими руками
- бесконечные фото с отдыха, понятное за деньги спонсора
- как правило, без работы или профессии, с каким-то левым дипломом
- все очень однотипное, если перейти на страницу другой подруги - то там плюс-минус тоже самое
- вообще никакой фантазии и оригинальности
- надутые губки + привлекательная фигурка всем на обозрение
- минимум мудрости и максимум хвастовства
- посты в инстраграме с эротическим подтекстом
- фото еды из ресторанов (сами понятное дело не готовят)
- обязательно песик декоративной породы
- фото на фоне какой-то красоты, сделанной чужими руками
- бесконечные фото с отдыха, понятное за деньги спонсора
- как правило, без работы или профессии, с каким-то левым дипломом
- все очень однотипное, если перейти на страницу другой подруги - то там плюс-минус тоже самое
- вообще никакой фантазии и оригинальности
А такие особи, которые не очень то отличаются умом, начинают реально мнить себя "звездами"
И решают почему то, что они могут общаться в таком вот стиле с людьми!
- надутые губки + привлекательная фигурка всем на обозрение
- минимум мудрости и максимум хвастовства
- посты в инстраграме с эротическим подтекстом
- фото еды из ресторанов (сами понятное дело не готовят)
- обязательно песик декоративной породы
- фото на фоне какой-то красоты, сделанной чужими руками
- бесконечные фото с отдыха, понятное за деньги спонсора
- как правило, без работы или профессии, с каким-то левым дипломом
- все очень однотипное, если перейти на страницу другой подруги - то там плюс-минус тоже самое
- вообще никакой фантазии и оригинальности
=
Все в гармонии. Если футболист - понтовщик и дурачек, то и подруга у него соответствующая.
=
Если продукт футбольный некачественный (0-6 дома), то как реагировать болельщикам - хвалить игроков? Вот если болельщики перестанут писать критику и реагировать на проигрыш команды - вот тогда знайте, что болельщики тупо забили на футбол.
Щось далі коментувати з приводу даного "посту", ба більше, щось аналізувати, це себе не поважати.
Щось далі коментувати з приводу даного "посту", ба більше, щось аналізувати, це себе не поважати.
Их жизнь, и их личное дело, но почему-то страдают таланты наших действительно способных футболистов. Примеров много, всех не перечесть. Самые яркие - Зинченко, Бондарь, Супряга...
=
Все в гармонии. Если футболист - понтовщик и дурачек, то и подруга у него соответствующая.
Щось далі коментувати з приводу даного "посту", ба більше, щось аналізувати, це себе не поважати.
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