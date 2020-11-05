Недомужики! Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам

Девушка Валерия Бондаря Даша Савина в соцсети Instagram ответила хейтерам, которые раскритиковали футболистов «Шахтера», а также их спутниц, после унизительного поражения от «Боруссии» М (0:6):

«Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты (тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без идиотов было бы не так весело жить.

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Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить. Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из недомужиков и обиженных жизнью телок (иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я. Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Ее нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: мухи отдельно, котлеты отдельно.

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Недомужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идет просто завистливый подсчет всех цветов, сумок, украшений, шуб и тд. Что вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятся. Вот серьезно!)

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Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры, та за шо? Но мне истерически смешно. Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность. Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас... Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики».