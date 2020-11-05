Недомужики! Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам

Даша Савина забанила хейтеров, которые раскритиковали игроков «Шахтера»

  • 05.11.2020 23:35
  • 4754 просмотра
  • 39 комментариев
Недомужики! Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам
© Instagram. Даша Савина

Девушка Валерия Бондаря Даша Савина в соцсети Instagram ответила хейтерам, которые раскритиковали футболистов «Шахтера», а также их спутниц, после унизительного поражения от «Боруссии» М (0:6):

«Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты (тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без идиотов было бы не так весело жить.

Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить. Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из недомужиков и обиженных жизнью телок (иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я. Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Ее нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: мухи отдельно, котлеты отдельно.

Недомужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идет просто завистливый подсчет всех цветов, сумок, украшений, шуб и тд. Что вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятся. Вот серьезно!)

Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры, та за шо? Но мне истерически смешно. Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность. Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас... Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меня трудно уже чем-либо удивить, тем более негативом в мой адрес. Но вчера впервые я закрыла комментарии, так как уже просто невыносимо читать весь этот бред, который пишут дегенераты(тут и мужики, и бабы) практически каждый день мне. Даже моя стальная выдержка и иммунитет на все эти гадости даёт сбой. Хотя я понимаю, что без ИДИОТОВ было бы не так весело жить😂 ⠀ Если бы я могла сейчас выражаться немного иначе, то я думаю, что меня сразу все поняли, но опускаться до уровня этих всех диванных комментаторов и клоунов, увы, не могу. Хотя иногда так и хочется простым русским языком объяснить😅 ⠀ Вчера на моей странице, в футбольных пабликах собралось целое кодло змей, состоящее из НЕДОмужиков и обиженных жизнью тёлок(иначе я не могу их назвать), которым не дают покоя моя личная жизнь, моя работа, да, и в целом Я. ⠀ Объясните мне, где взаимосвязь между личной жизнью, карьерой, спортом? Её нет. Вообще. Запомните такое хорошее выражение: «Мухи отдельно, котлеты отдельно». ⠀ НЕДОмужикам сложно смириться с тем, что многие другие мужчины являются и поддержкой, и опорой, могут радовать любимых, могут делать сказку для своей семьи. Они умеют зарабатывать деньги. А зарабатывают они их своим трудом, а не постоянной позой 24/7 с пивасом и чипсами перед экраном телевизора, и нытьём, как же трудно работать и жить. Та и вообще зачем дарить цветы девушке, денег столько тратить. #божеупаси .... Ну, а у телок со всех дыр, с которых только может, выливается желчь. Как же это так, что у неё есть, а у меня нет? Почему к ней так относятся, а ко мне иначе? А потом идёт просто завистливый подсчёт всех цветов, сумок, украшений, шуб и тд🤣Что вообще происходит, друзья? У меня волосы дыбом становятся😂Вот серьезно!) ⠀ Сейчас я просто хочу сказать, как многие блогеры «ТА ЗА ШОООООО?». Но мне истерически смешно😁 ⠀ Жизнь бумеранг. Рано или поздно все, что вы пишите мне про мою личную жизнь, про мою семью, про меня, вернётся вам. Вдвойне больше. Уж поверьте. Я никому не желаю зла, но такова реальность) ⠀ Я приняла решение, что с этого дня большинство этих гнустных ублюдков будут заблокированы. Меня уже от вас 🤢🤮Направьте свою энергию в нужное русло, Смешарики)

Публикация от Savina Daria (@savinadasha)

 
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Источник — Instagram

(19 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 02:13
    0
    alefteev77, 06.11.2020 01:25
    Собирательный образ подруги современного украинского (да и не только) футболиста:
    - надутые губки + привлекательная фигурка всем на обозрение
    - минимум мудрости и максимум хвастовства
    - посты в инстраграме с эротическим подтекстом
    - фото еды из ресторанов (сами понятное дело не готовят)
    - обязательно песик декоративной породы
    - фото на фоне какой-то красоты, сделанной чужими руками
    - бесконечные фото с отдыха, понятное за деньги спонсора
    - как правило, без работы или профессии, с каким-то левым дипломом
    - все очень однотипное, если перейти на страницу другой подруги - то там плюс-минус тоже самое
    - вообще никакой фантазии и оригинальности
    Для этого они и «созданы», целые сайты содержанок есть где условия оговариваются и заводят себе как дом животное таких, так что это рыночные отношение, просто некоторые шкурки много о себе мнят от того что заимели $ и не хотят слушать объективные пусть и субъективные оценочные характеристики их же
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 06.11.2020 01:33
    0
    Обычная жлобиха с деньгами. На такого размера цепах в селе собаки сидят.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 06.11.2020 01:30
    +1
    alefteev77, 06.11.2020 01:25
    Собирательный образ подруги современного украинского (да и не только) футболиста:
    - надутые губки + привлекательная фигурка всем на обозрение
    - минимум мудрости и максимум хвастовства
    - посты в инстраграме с эротическим подтекстом
    - фото еды из ресторанов (сами понятное дело не готовят)
    - обязательно песик декоративной породы
    - фото на фоне какой-то красоты, сделанной чужими руками
    - бесконечные фото с отдыха, понятное за деньги спонсора
    - как правило, без работы или профессии, с каким-то левым дипломом
    - все очень однотипное, если перейти на страницу другой подруги - то там плюс-минус тоже самое
    - вообще никакой фантазии и оригинальности
    К сожалению чистейшая правда. Молодые футболисты при выборе подруг умом мягко скажем не отличаются. Они ум в принципе не включают. когда выбирают себе губатых однотипных девочек.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 06.11.2020 01:27
    0
    Журналисты из таких вот недалёких девочек, лепят "звёзд" ,ради секундного хайпа!
    А такие особи, которые не очень то отличаются умом, начинают реально мнить себя "звездами"
    И решают почему то, что они могут общаться в таком вот стиле с людьми!
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 06.11.2020 01:25
    0
    Вспоминается сказка про красную шапочку: бабушка, бабушка, а зачем тебе такие большие зубы? В нашем случае губы
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:25
    +2
    Собирательный образ подруги современного украинского (да и не только) футболиста:
    - надутые губки + привлекательная фигурка всем на обозрение
    - минимум мудрости и максимум хвастовства
    - посты в инстраграме с эротическим подтекстом
    - фото еды из ресторанов (сами понятное дело не готовят)
    - обязательно песик декоративной породы
    - фото на фоне какой-то красоты, сделанной чужими руками
    - бесконечные фото с отдыха, понятное за деньги спонсора
    - как правило, без работы или профессии, с каким-то левым дипломом
    - все очень однотипное, если перейти на страницу другой подруги - то там плюс-минус тоже самое
    - вообще никакой фантазии и оригинальности
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 06.11.2020 01:24
    +1
    Сестра младшая морозючки
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 06.11.2020 01:21
    0
    FACE_CONTROL, 06.11.2020 00:10
    Так-то всё по делу сказала.
    Так она тебя на буй послала
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.11.2020 01:12
    +4
    Дорога тваринка за пару десятків штук зєлєні в місяць, хоть Чапкісу відсосе. Безмозгле сіліконово-ботоксне чудо мнить себе спєцом в футболі і у людських відношеннях. Бля, як ці прошмандовки малолєтніх ногокопачів задолбали своєю "вумністю" та ексклюзивністю. Та таку як ти шмару тільки нагнути і накормити, з тобою, кукла, жити ніколи)))
    Ссылка
    kiril_lg
    online
      kiril_lg, 06.11.2020 01:07
    -1
    Чего вы все к девке д...сь?! Какая вам разница как она живет, с кем трахается и чем зарабатывает?! Вы здесь собрались, чтобы обсуждать спортивные события или, как бабы, сплетничать, обсуждать и осуждать?! Живите своей жизнью, а не чужой! Будьте мужиками, а не языкатыми бабами!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 00:54
    +6
    Уровень "подруг" наших футболистов напрямую указывает на уровень развития самих футболистов.
    =
    Все в гармонии. Если футболист - понтовщик и дурачек, то и подруга у него соответствующая.
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 06.11.2020 00:52
    -3
    Вы чего мужики? Ну написала девушка пост.. Зачем оскорблять? Вообще по х.. Женщины на своей волне..
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 06.11.2020 00:46
    +5
    Инстаграм пополнился очередным ТиПичным для него экземпляром
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 00:42
    +3
    Критика болельщиков - это нормально. Так как именно болельщики ходят на футбол, покупают билеты на стадион, покупают подписки для просмотра уже платного футбольного тв.
    =
    Если продукт футбольный некачественный (0-6 дома), то как реагировать болельщикам - хвалить игроков? Вот если болельщики перестанут писать критику и реагировать на проигрыш команды - вот тогда знайте, что болельщики тупо забили на футбол.
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 06.11.2020 00:36
    +4
    Cruyff, 06.11.2020 00:27
    Перефразовуючи одного відомого журналіста, це або спортивний сайт, або насрано.
    Щось далі коментувати з приводу даного "посту", ба більше, щось аналізувати, це себе не поважати.
    Согласен полностью! Но таковы реалии нашего сегодняшнего времени. Эти тёлки своими постами в Инсте и постоянными трансферами от одних игроков к другим засерают мозги нашим талантливым молодым футболистам, с которых должно вырасти что-то толковое в мире футбола. Но видно некогда последним тренироваться и ставать лучше, коль такие страсти на показ планеты всей. Выиграли молодёжный ЧМ и жизнь гламура накрыла пацанов с головой. А так хочется новых Шевченко, Ребровых и т.д....
    Ссылка
    Cruyff
      Cruyff, 06.11.2020 00:27
    -1
    Перефразовуючи одного відомого журналіста, це або спортивний сайт, або насрано.
    Щось далі коментувати з приводу даного "посту", ба більше, щось аналізувати, це себе не поважати.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 06.11.2020 00:26
    +2
    Как эти футболисты ведутся на этих селиконовы. Губы вообще перекачала, противно смотреть.
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 06.11.2020 00:19
    +3
    Показывая себя и свою жизни в Инсте невольно впускаешь в свой внутренний мир людей с самым разным мировоззрением. Все эти инстасамки сами выбрали такой путь. Натягивают на себя всечь тот негатив, который водится в сетях. И нам, почитателям наших украинских футболистов, было бы глубоко посрать на всех этих закомплексованых кукол, если бы они не были их жёнами/девушками.
    Их жизнь, и их личное дело, но почему-то страдают таланты наших действительно способных футболистов. Примеров много, всех не перечесть. Самые яркие - Зинченко, Бондарь, Супряга...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.11.2020 00:13
    +9
    типова проблядушка, яка корчить із себе розумну. ви лише подивіться на її фотки. і що футболісти в таких знаходять?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.11.2020 00:10
    -9
    Так-то всё по делу сказала.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 05.11.2020 23:40
    +14
    Когда уже до этих тп-шек дойдет, что такие губы, это некрасиво и стремно?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 06.11.2020 00:00
    +12
    Хорош девочку обижать, губья не такие и тд, вы б знали как она на флейте играет ими кожаной а вы даже её крокодильи слезы не хотите узнать из инсты
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.11.2020 23:42
    +12
    Александр Шевченко, 05.11.2020 23:40
    Когда уже до этих тп-шек дойдет, что такие губы, это некрасиво и стремно?
    Когда футболисты перестанут их брать в жены так и сразу
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.11.2020 00:01
    +11
    "обиженных жизнью телок". Ну тут все понятно тупая ТП. Алле детка таких как ты в борделях как грязи, ты разовый материал
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.11.2020 23:44
    +11
    Sentinel, 05.11.2020 23:42
    Когда футболисты перестанут их брать в жены так и сразу
    Эта эскортница пока по рукам ходит, ещё никто не оформлял офиц её
    Ссылка
    you.me.owls from space
      you.me.owls from space, 05.11.2020 23:40
    +11
    Капец она страшная.
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 06.11.2020 00:04
    +10
    На цепь золотую и серьги с брильянтами на сосо-бирала )
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 06.11.2020 00:02
    +10
    Фото в стойле лошадей сделано?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.11.2020 00:13
    +9
    типова проблядушка, яка корчить із себе розумну. ви лише подивіться на її фотки. і що футболісти в таких знаходять?
    Ссылка
    samird
      samird, 05.11.2020 23:55
    +9
    Зачем нам жалкие опусы этих футбольных шлюшек?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 23:49
    +9
    Опять тупую пезду допустили к технике.
    Ссылка
    Іван Лапечук
      Іван Лапечук, 05.11.2020 23:56
    +8
    Зачем этих морозючек рекламируют на спорт сайте? Почему, например, не постят, что там ляпнула жена роналду в инсте? Она чем то хуже? Нужно больше всякого треша в новостях. Давайте всю ленту забейте новостями о том, что там взбулькнула очередная ТП буяльского или еще кого..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 05.11.2020 23:55
    +7
    Не до баба. Силиконовая подстилка. Прозвища можно на ходу выдумывать этой курице
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 23:51
    +7
    Вторая Морозючка?
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 05.11.2020 23:49
    +7
    Классно пивко открывать такими губенками.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 00:54
    +6
    Уровень "подруг" наших футболистов напрямую указывает на уровень развития самих футболистов.
    =
    Все в гармонии. Если футболист - понтовщик и дурачек, то и подруга у него соответствующая.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 06.11.2020 00:08
    +6
    Не понял, а где экс вайф морозюк канула в лета и алиева не слышно шо то, они там шо бухают вместе?
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 06.11.2020 00:46
    +5
    Инстаграм пополнился очередным ТиПичным для него экземпляром
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 06.11.2020 01:12
    +4
    Дорога тваринка за пару десятків штук зєлєні в місяць, хоть Чапкісу відсосе. Безмозгле сіліконово-ботоксне чудо мнить себе спєцом в футболі і у людських відношеннях. Бля, як ці прошмандовки малолєтніх ногокопачів задолбали своєю "вумністю" та ексклюзивністю. Та таку як ти шмару тільки нагнути і накормити, з тобою, кукла, жити ніколи)))
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 06.11.2020 00:36
    +4
    Cruyff, 06.11.2020 00:27
    Перефразовуючи одного відомого журналіста, це або спортивний сайт, або насрано.
    Щось далі коментувати з приводу даного "посту", ба більше, щось аналізувати, це себе не поважати.
    Согласен полностью! Но таковы реалии нашего сегодняшнего времени. Эти тёлки своими постами в Инсте и постоянными трансферами от одних игроков к другим засерают мозги нашим талантливым молодым футболистам, с которых должно вырасти что-то толковое в мире футбола. Но видно некогда последним тренироваться и ставать лучше, коль такие страсти на показ планеты всей. Выиграли молодёжный ЧМ и жизнь гламура накрыла пацанов с головой. А так хочется новых Шевченко, Ребровых и т.д....
    Ссылка
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