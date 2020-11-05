Карлос ДЕ ПЕНА: «Связался с Суаресом, чтобы получить футболку Месси»

Вчера «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде проиграло «Барселоне» 1:2. Хавбек киевлян Карлос Де Пена заявил, что заранее связался с Луисом Суаресом, чтобы заполучить футболку Лионеля Месси после матча:

«Знаю Суареса, играл с его братом, я с ним заранее связался. Я с ним заранее договорился, общался не один раз. Он ответил мне очень приветливо и сказал, что поговорит с Месси. Так что после финального свистка я подошел к Месси, которого уже уведомили, и обменялся футболками.

Он сказал, что без проблем поменяется в раздевалке. Я дал ему свою футболку, он мне свою, но не думаю, что мы будем хранить их с одинаковым трепетом.

Месси – лучший игрок и останется таким до завершения карьеры. Сейчас он выполняет работу, которую не делал раньше. Неожиданно он оказался единственным лидером и должен вести команду. Раньше его поддерживали Иньеста и Хави».