Карлос ДЕ ПЕНА: «Связался с Суаресом, чтобы получить футболку Месси»

Хавбек «Динамо» - о лидере «Барселоны»

  • 05.11.2020 20:20
  • 4664 просмотра
  • 5 комментариев
Карлос ДЕ ПЕНА: «Связался с Суаресом, чтобы получить футболку Месси»
© ФК Динамо. Карлос Де Пена

Вчера «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде проиграло «Барселоне» 1:2. Хавбек киевлян Карлос Де Пена заявил, что заранее связался с Луисом Суаресом, чтобы заполучить футболку Лионеля Месси после матча:

«Знаю Суареса, играл с его братом, я с ним заранее связался. Я с ним заранее договорился, общался не один раз. Он ответил мне очень приветливо и сказал, что поговорит с Месси. Так что после финального свистка я подошел к Месси, которого уже уведомили, и обменялся футболками.

Он сказал, что без проблем поменяется в раздевалке. Я дал ему свою футболку, он мне свою, но не думаю, что мы будем хранить их с одинаковым трепетом.

Месси – лучший игрок и останется таким до завершения карьеры. Сейчас он выполняет работу, которую не делал раньше. Неожиданно он оказался единственным лидером и должен вести команду. Раньше его поддерживали Иньеста и Хави».

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Источник — Cadena Ser

(29 голосов)

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Комментарии
    Volk
      Volk, 05.11.2020 21:40
    0
    Какой молодец
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 05.11.2020 21:40
    -1
    Так кто получил футболку Месси - Де Пена или Луческу?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 05.11.2020 21:31
    -2
    Они по ходу все за футболками туда ехали
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 05.11.2020 21:19
    0
    а за 70 евро слабо купить в официальном магазине?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.11.2020 21:15
    +1
    надо было договариваться, чтоб он пенальти не забил..а не за футболку )))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.11.2020 21:15
    +1
    надо было договариваться, чтоб он пенальти не забил..а не за футболку )))
    Ссылка
    Volk
      Volk, 05.11.2020 21:40
    0
    Какой молодец
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 05.11.2020 21:19
    0
    а за 70 евро слабо купить в официальном магазине?
    Ссылка
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