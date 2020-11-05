Сергей МОРОЗОВ: «Украине позарез нужны очки в рейтинг»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «Зари» с АЕКом

  • 05.11.2020 19:51
  • 359 просмотров
  • 2 комментария
Сергей МОРОЗОВ: «Украине позарез нужны очки в рейтинг»
© Футбол 1/2/3. Сергей Морозов

Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» Сергей Морозов поделился ожиданиями от поединка «Зари» с АЕКом в Лиге Европы.

- Я думаю, что сегодня «Заря» возьмет свои первые очки в этом розыгрыше Лиги Европы. Но сложно предугадать, будет победа или ничья.

- Отсутствие главного тренера АЕКа каким-то образом может помочь «Заре»?
- Мне кажется, в какой-то степени это может помочь Заре. Ведь Карерра довольно эмоциональный тренер – он всегда подсказывает своим подопечным на бровке. Он из тех людей, который может завести команду в раздевалке.

- Победа «Зари» даст возможность побороться за выход из группы?
- Даже если «Заря» и победит сегодня, ей будет очень сложно бороться за плей-офф Лиги Европы, ведь «Лестер» и «Брага» — команды классом выше. Но все может быть. Вообще «Заре» нужно брать очки, ведь Украине позарез нужны очки в рейтинг.

Отметим, что наставник АЕКа Массимо Каррера не приехал в Запорожье из-за подозрения на коронавирус.

Поединок «Заря» - АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало встречи в Запорожье – 22:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 20:13
    0
    sidor zalcman, 05.11.2020 20:10
    Позавчера толпа радовалась поражению Шахтёра, а сегодня опять нужны очки. В Оптике продают.)
    И опять ты забываешь про толпу, которая радовалась поражениям ДК
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 20:10
    0
    Позавчера толпа радовалась поражению Шахтёра, а сегодня опять нужны очки. В Оптике продают.)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 20:13
    0
    sidor zalcman, 05.11.2020 20:10
    Позавчера толпа радовалась поражению Шахтёра, а сегодня опять нужны очки. В Оптике продают.)
    И опять ты забываешь про толпу, которая радовалась поражениям ДК
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 20:10
    0
    Позавчера толпа радовалась поражению Шахтёра, а сегодня опять нужны очки. В Оптике продают.)
    Ссылка
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