Сергей МОРОЗОВ: «Украине позарез нужны очки в рейтинг»

Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» Сергей Морозов поделился ожиданиями от поединка «Зари» с АЕКом в Лиге Европы.

- Я думаю, что сегодня «Заря» возьмет свои первые очки в этом розыгрыше Лиги Европы. Но сложно предугадать, будет победа или ничья.

- Отсутствие главного тренера АЕКа каким-то образом может помочь «Заре»?

- Мне кажется, в какой-то степени это может помочь Заре. Ведь Карерра довольно эмоциональный тренер – он всегда подсказывает своим подопечным на бровке. Он из тех людей, который может завести команду в раздевалке.

- Победа «Зари» даст возможность побороться за выход из группы?

- Даже если «Заря» и победит сегодня, ей будет очень сложно бороться за плей-офф Лиги Европы, ведь «Лестер» и «Брага» — команды классом выше. Но все может быть. Вообще «Заре» нужно брать очки, ведь Украине позарез нужны очки в рейтинг.

Отметим, что наставник АЕКа Массимо Каррера не приехал в Запорожье из-за подозрения на коронавирус.

Поединок «Заря» - АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало встречи в Запорожье – 22:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.