Александр ПРИЗЕТКО: «При Луческу в Динамо улучшилась дисциплина»

Специалист подвел итоги поражения киевского клуба от «Барселоны» в Лиге чемпионов

  • 05.11.2020 19:33
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Александр ПРИЗЕТКО: «При Луческу в Динамо улучшилась дисциплина»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о поражении украинской команды от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

— Динамовцы, наверное, сами не ожидали, что можно столько создать голевых шансов на поле «Барселоны»?
— Важно, что динамовцы не спонтанно создавали свои моменты, а за счет правильных перемещений и своевременный передач. При Мирче Луческу дисциплина в игре коллектива заметно улучшилась, чем это было в последние годы. В матче с «Барселоной» киевляне хорошо использовали свободные зоны, жаль только, что с завершающим ударом сложилось только один раз.

— Кто вам понравился в составе «Динамо»?
— Назову тройку. Этой Буяльский, Нещерет и Родригеш. Отдельно хочу отметить Нещерета, который в своем дебютном поединке на таком уровне выглядел великолепно, несмотря на два пропущенных мяча. Что касается Буяльского, то у этого футболиста сейчас словно два сердца. Он один из лидеров нынешнего «Динамо». А для Родригеша это был чуть ли не лучший поединок за «Динамо». Он классно протаскивал мяч, обострял, хорошо отдавал передачи и отрабатывал в обороне.

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Источник — zbirna.com

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