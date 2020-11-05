Александр ПРИЗЕТКО: «При Луческу в Динамо улучшилась дисциплина»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о поражении украинской команды от «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

— Динамовцы, наверное, сами не ожидали, что можно столько создать голевых шансов на поле «Барселоны»?

— Важно, что динамовцы не спонтанно создавали свои моменты, а за счет правильных перемещений и своевременный передач. При Мирче Луческу дисциплина в игре коллектива заметно улучшилась, чем это было в последние годы. В матче с «Барселоной» киевляне хорошо использовали свободные зоны, жаль только, что с завершающим ударом сложилось только один раз.

— Кто вам понравился в составе «Динамо»?

— Назову тройку. Этой Буяльский, Нещерет и Родригеш. Отдельно хочу отметить Нещерета, который в своем дебютном поединке на таком уровне выглядел великолепно, несмотря на два пропущенных мяча. Что касается Буяльского, то у этого футболиста сейчас словно два сердца. Он один из лидеров нынешнего «Динамо». А для Родригеша это был чуть ли не лучший поединок за «Динамо». Он классно протаскивал мяч, обострял, хорошо отдавал передачи и отрабатывал в обороне.