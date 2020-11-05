Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рожденный ползать летать не может»

Специалист подвел итоги поражения киевского «Динамо» от каталонской «Барселоны» (1:2)

  • 05.11.2020 19:14
  • 6811 просмотров
  • 19 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рожденный ползать летать не может»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко подвел итоги поражения киевского клуба от каталонской «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Рожденный ползать летать не может. Если ты что-то можешь, то ты должен показывать. У нас начинают играть, когда очень серьезный соперник. И это — самое легкое для футболистов. Одно дело — играть на контратаках, а другое дело — делать результат, когда стоит задача обыграть.

В чемпионате Украины «Динамо» играет с позиции фаворита. Это совсем другой подход.

Я всегда хотел играть против команд уровня «Барселоны». Мы понимали, что если хорошо сыграешь — сразу же уедешь. Также и здесь. Хорошо сыграл Нещерет. Он может из «девяток» тащить в каждом матче чемпионата Украины, но все равно люди смотрят, как футболисты себя проявляют в еврокубках. Это площадка.

Цыганков? Он то играет, то не играет. А это не очень хорошо, потому что любому серьезному клубу нужна стабильность от футболиста.

Кто мне понравился в матче против «Барселоны»? Родригеш. Он отрабатывал и чаще всех бежал вперед», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(40 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 05.11.2020 20:17
    0
    да у нас норм кіпер, а не те що у вас все залітало
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    bolelschik
      bolelschik, 05.11.2020 20:16
    0
    Вот если бы Леноа теренром где-то поставили..., а такой же как он критиковал...
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 20:15
    -1
    Виктор как всегда прав,всё по теме, дал понять радуйтесь ребятки что разгромно не проиграли
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    Predator
    online
      Predator, 05.11.2020 20:10
    0
    Все верно. Дырявым не место в еврокубках. Это чудо будет если они ещё в лигу Европы попадут.
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    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 20:07
    +1
    Народженний бухати -адекватним бути не може.
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    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.11.2020 20:02
    +1
    Огидний алкаш ,ниє весь час , один негатив
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    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 19:47
    +4
    Богдан Саженко, 05.11.2020 19:33
    Як там відповзав від німців Шахтар?Де про Шахтар ,де??????
    А о штольни не будет. Штольня - труп. А о покойниках, как известно, либо хорошо, либо никак...
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    zelia73
      zelia73, 05.11.2020 19:46
    +6
    витя--полностью с тобой согласен--кроты по жизни ползают--под землёй--им никогда не летать
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 19:42
    +8
    Классные у Виктора коты. КаШтрированные как и Шахтер.
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 19:41
    +9
    Пивное брюхо, не хочет прокомментировать игру его любимой штольни, которая 6 раз отсосала у Боруссии из Менхенгладбаха? Или хозяин не разрешает критиковать своих?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.11.2020 19:38
    +10
    Это о Шахтёре , а где про Динамо ?
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 19:37
    +8
    Всі хто не сказав наброслись на ДК за мінімальну поразку з БАРСОЙ,але тактично промовчили про більш ганебнеу поразку Шахтароя і бревно в оку аж сториіть,але мовчить ,дешево купленний єксперт,бо зарплатню не отримує.А треба критикувати ,бо можуть знов повторити.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 05.11.2020 19:37
    -10
    Все професійно і правдиво. Але чому ні слова про "зіркового нападника" Сапрягу. Хто ж як не Ви може дати оцінку нападнику.
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    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 19:33
    +10
    Як там відповзав від німців Шахтар?Де про Шахтар ,де??????
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 19:32
    -5
    Тут он прав. Наши футболисты могут выдать один хороший матч и их сразу начинают сватать в условную Баварию. Почему Андрей Шевченко заиграл в Милане, потому что в каждом матче за Динамо держал высокую планку, доказывал свою профпрегодность...
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    Nikolay Kirienko
    online
      Nikolay Kirienko, 05.11.2020 19:32
    +4
    Ты лучше что-нибудь скажи об идиоте которого зовут Каштрат.
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 19:32
    +11
    А де оцінка гри Шахтаря ?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 19:31
    +11
    Рожденный ползать 4 команде Германии 0-6 безвольно слил
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.11.2020 19:23
    -7
    Все по делу.
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 19:32
    +11
    А де оцінка гри Шахтаря ?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 19:31
    +11
    Рожденный ползать 4 команде Германии 0-6 безвольно слил
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.11.2020 19:38
    +10
    Это о Шахтёре , а где про Динамо ?
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 19:33
    +10
    Як там відповзав від німців Шахтар?Де про Шахтар ,де??????
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 19:41
    +9
    Пивное брюхо, не хочет прокомментировать игру его любимой штольни, которая 6 раз отсосала у Боруссии из Менхенгладбаха? Или хозяин не разрешает критиковать своих?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 19:42
    +8
    Классные у Виктора коты. КаШтрированные как и Шахтер.
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 19:37
    +8
    Всі хто не сказав наброслись на ДК за мінімальну поразку з БАРСОЙ,але тактично промовчили про більш ганебнеу поразку Шахтароя і бревно в оку аж сториіть,але мовчить ,дешево купленний єксперт,бо зарплатню не отримує.А треба критикувати ,бо можуть знов повторити.
    Ссылка
    zelia73
      zelia73, 05.11.2020 19:46
    +6
    витя--полностью с тобой согласен--кроты по жизни ползают--под землёй--им никогда не летать
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 19:47
    +4
    Богдан Саженко, 05.11.2020 19:33
    Як там відповзав від німців Шахтар?Де про Шахтар ,де??????
    А о штольни не будет. Штольня - труп. А о покойниках, как известно, либо хорошо, либо никак...
    Ссылка
    Nikolay Kirienko
    online
      Nikolay Kirienko, 05.11.2020 19:32
    +4
    Ты лучше что-нибудь скажи об идиоте которого зовут Каштрат.
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 05.11.2020 20:07
    +1
    Народженний бухати -адекватним бути не може.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 05.11.2020 20:02
    +1
    Огидний алкаш ,ниє весь час , один негатив
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 05.11.2020 20:17
    0
    да у нас норм кіпер, а не те що у вас все залітало
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 05.11.2020 20:16
    0
    Вот если бы Леноа теренром где-то поставили..., а такой же как он критиковал...
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 05.11.2020 20:10
    0
    Все верно. Дырявым не место в еврокубках. Это чудо будет если они ещё в лигу Европы попадут.
    Ссылка
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