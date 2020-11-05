Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рожденный ползать летать не может»

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко подвел итоги поражения киевского клуба от каталонской «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Рожденный ползать летать не может. Если ты что-то можешь, то ты должен показывать. У нас начинают играть, когда очень серьезный соперник. И это — самое легкое для футболистов. Одно дело — играть на контратаках, а другое дело — делать результат, когда стоит задача обыграть.

В чемпионате Украины «Динамо» играет с позиции фаворита. Это совсем другой подход.

Я всегда хотел играть против команд уровня «Барселоны». Мы понимали, что если хорошо сыграешь — сразу же уедешь. Также и здесь. Хорошо сыграл Нещерет. Он может из «девяток» тащить в каждом матче чемпионата Украины, но все равно люди смотрят, как футболисты себя проявляют в еврокубках. Это площадка.

Цыганков? Он то играет, то не играет. А это не очень хорошо, потому что любому серьезному клубу нужна стабильность от футболиста.

Кто мне понравился в матче против «Барселоны»? Родригеш. Он отрабатывал и чаще всех бежал вперед», — считает Леоненко.