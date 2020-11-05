Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Заря не будет отсиживаться в окопах»

Экс-игрок «Зари» Сергей Задорожный рассказал, кому он отдает предпочтение в поединке луганчан с греческим АЕКом в третьем раунде группового турнира Лиги Европы.

«Для соперников это будет решающий поединок. На мой взгляд, только победитель еще сохранит шансы побороться за путевку в следующий раунд. Поскольку обе команды стараются играть первым номером, то сегодня никто в окопах отсиживаться не будет. Все же, надеюсь, что благодаря более сбалансированному составу, условия будут диктовать луганчане, и именно они отпразднуют такую нужную викторию. Тем более, что накануне поединка в строй вернулся Артем Громов, что должно прибавить хозяевам креатива в атакующих действиях.

Поможет ли «Заре» то, что гости приехали без своего главного тренера Массимо Карреры? Сложно сказать, как известно, итальянский специалист — сильный мотиватор, и, вполне возможно, его будет не хватать. С другой стороны, отсутствие Карреры может помочь грекам раскрепоститься и сыграть в свое удовольствие», — считает Задорожный.

Отметим, что наставник АЕКа Массимо Каррера не приехал в Запорожье из-за подозрения на коронавирус.

Поединок «Заря» - АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало встречи в Запорожье – 22:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.