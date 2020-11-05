Оболонь – Альянс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 ноября в 18:00 состоится поединок 11-го тура Первой лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Оболонь» Киев – «Альянс» Липовая Долина.
События матча
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Оболонь.
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Оболонь.
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Источник — Sport.ua
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