11-й тур
Оболонь
2 : 0
Альянс
05.11.2020, FT

Одесса все еще лидер. Черноморец сенсационно проиграл, Оболонь взяла 3 очка

Единственный гол «Агробизнес» забил с пенальти на 90+5 мин

  • 05.11.2020 20:35
  • 1138 просмотров
  • 0 комментариев
Одесса все еще лидер. Черноморец сенсационно проиграл, Оболонь взяла 3 очка
© ФК Агробизнес

5 ноября состоялись матчи 11-го тура Первой лиги.

«Черноморец» сенсационно проиграл «Агробизнесу» (0:1), причем единственный гол гости забили с пенальти на 90+5 мин. «Оболонь» взяла 3 очка в игре с «Альянсом» (2:0).

В топ-5 после 11 туров входят: «Черноморец» (21), «Горняк-Спорт» (20), «Верес», «Волынь» (по 18), «Металлист 1925» (16). Три первых команды по итогам турнира выйдут в УПЛ.

Первая лига Украины. 11-й тур

«Черноморец» (Одесса) – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:1

Гол: Черненко, 90+5 (пен).

«Оболонь» (Киев) – «Альянс» (Липовая Долина) – 2:0

Голы: Матяж, 41, Мединский, 47.

Турнирная таблица Первой лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности