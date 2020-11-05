Одесса все еще лидер. Черноморец сенсационно проиграл, Оболонь взяла 3 очка

5 ноября состоялись матчи 11-го тура Первой лиги.

«Черноморец» сенсационно проиграл «Агробизнесу» (0:1), причем единственный гол гости забили с пенальти на 90+5 мин. «Оболонь» взяла 3 очка в игре с «Альянсом» (2:0).

В топ-5 после 11 туров входят: «Черноморец» (21), «Горняк-Спорт» (20), «Верес», «Волынь» (по 18), «Металлист 1925» (16). Три первых команды по итогам турнира выйдут в УПЛ.

Первая лига Украины. 11-й тур

«Черноморец» (Одесса) – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:1

Гол: Черненко, 90+5 (пен).

«Оболонь» (Киев) – «Альянс» (Липовая Долина) – 2:0

Голы: Матяж, 41, Мединский, 47.

Турнирная таблица Первой лиги