Илья БЛИЗНЮК: «Заря сыграет с АЕКом по счету»

Известный украинский тренер Илья Близнюк поделился ожиданиями от поединка «Зари» с АЕКом в Лиге Европы.

— После поражения от португальской «Браги» специалисты указывали на провалы луганчан в обороне, на несвойственную позицию в центре защиты Цвека. «Заря» сделает выводы?

— Выводы нужно делать всегда. Сложно сказать, как в этот раз сыграет оборона «Зари», но в поединке с «Брагой», безусловно, защитники луганчан подвели команду.

— Атака «Зари» в Лиге Европы также не блещет — всего один забитый мяч. Гладкий, если выйдет в стартовом составе против АЕКа, сможет решить эту проблему?

— В чемпионате Украины «Заря» забивает чаще. Но то, что в УПЛ проходит, в Лиге Европы дается сложнее. По стартовому составу «Зари», понятное дело, не могу ничего сказать… Однако, думаю, что с АЕКом луганчане станут играть по счету и от своего стиля не отступят. Посмотрим уже по ходу встречи, насколько детально тренерский штаб «Зари» изучил соперника.

Отметим, что наставник АЕКа Массимо Каррера не приехал в Запорожье из-за подозрения на коронавирус.

Поединок «Заря» - АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало встречи в Запорожье – 22:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.