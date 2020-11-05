Томас МЮЛЛЕР: «Игра с Зальцбургом не стала сюрпризом»

Игрок «Баварии» рассказал о поединке Лиги чемпионов (6:2)

  • 05.11.2020 16:56
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Томас МЮЛЛЕР: «Игра с Зальцбургом не стала сюрпризом»
© ФК Бавария Мюнхен. Томас Мюллер

Футболист «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги победы над «Зальцбургом» (6:2) в Лиге чемпионов.

«Стиль игры «Зальцбурга» был нам известен, поэтому игра не стала для меня сюрпризом. Соперник играл очень интенсивно, с большим риском. Их игра напоминала нашу, но у них было меньше контроля. Однако они много комбинировали, искали пути в глубину. Было ясно, что матч станет обменом ударами. «Зальцбург» играл смело и частично был вознагражден за это. Но в обороне они оставляли бреши. Особенно по ходу матча. У нас было несколько шансов сделать счет 3:1, но мы их упустили. А потом случилась классика: если не забиваешь ты, то забивают тебе. После 2:2 игра стала захватывающей. Но если у тебя есть такие атакующие футболисты на замену, то это означает козырь», — считает Мюллер.

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Источник — ФК Бавария

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