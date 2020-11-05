Джанлука КОЛОНЕЛЛО: «Настроены на победу над Зарей»

Ассистент главного тренера АЕКа поделился ожиданиями от поединка с луганским клубом

  • 05.11.2020 16:34
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Джанлука КОЛОНЕЛЛО: «Настроены на победу над Зарей»
© ФК Заря Луганск. Джанлука Колонелло

Ассистент главного тренера АЕКа Джанлука Колонелло рассказал о предстоящей игре с «Зарей».

- Как команда себя чувствует после 2-х поражений?
- Все игры были проанализирована, мы готовы на серьезную и тяжелую игру. Настроены, исключительно, на победу и добычу 3-х пунктов. Завтра для нас отчасти финальный поединок, ведь после него будет практически решена турнирная таблица. Команда максимально сконцентрирована на игре и настрой у нас только победный.

- На протяжении последнего времени у вашего соперника были как удачные моменты, так и нет, меняет ли этот фактор подготовку к игре?
- Мы работаем и концентрируемся на всех наших играх. Я думаю, что нам по силам взять 3 пункта. Мы упорно тренируемся к завтрашней напряженной игре. Наша команда и на тренировках, и на играх выкладывается на полную. А по поводу соперника – у каждой команды есть как плохие, так и хорошее матчи. В пример можно поставить донецкий «Шахтер», который не так давно выиграл у мадридского «Реала», но во вторник проиграл с разгромным счетом 6:0, «Боруссии» Менхенгладбах. Много игр сейчас у каждой из команд. Наши футболисты устают не столько физически, чем более ментально. Мы сильно концентрируемся на поединке и всю концентрацию и энергию завтра покажем на футбольном поле. Хотелось бы в конце добавить, что в прошлых матчах у нас были большие шансы забить, поэтому будем играть исключительно на позитивный результат.

Отметим, что наставник АЕКа Массимо Каррера не приехал в Запорожье из-за подозрения на коронавирус.

Поединок «Заря» - АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало встречи в Запорожье – 22:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.

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Источник — ФК Заря

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