Артем ШАБАНОВ: «Динамо успеет восстановиться к матчу с Шахтером»

Защитник киевлян прокомментировал матч Лиги чемпионов

  • 05.11.2020 17:05
  • 1846 просмотров
  • 9 комментариев
Артем ШАБАНОВ: «Динамо успеет восстановиться к матчу с Шахтером»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Артем Шабанов прокомментировал поражение команды 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», а также предстоящий матч УПЛ с «Шахтером».

- Артем, это твой первый матч при Мирче Луческу - и сразу против «Барселоны» на «Камп Ноу». Какие испытываешь эмоции после игры?

- Эмоции довольно неоднозначны. Показали неплохую игру, могли получать очки, если бы больше повезло, но в целом эмоции положительные. С детства всегда мечтал играть с командами такого уровня. Очень счастлив, что удалось сыграть с такой командой, как «Барселона». Это была мечта детства.

- Ты вышел на не совсем привычной для себя позиции, слева в защите. Насколько комфортно было играть на этой позиции?

- Слева не совсем комфортно было, тем более в последнее время отсутствует игровая практика. В принципе, позиция для меня не нова, но играть было не совсем удобно. Однако со временем ребята помогали, подсказывали, было все хорошо.

- Что сказал тренер после первого тайма? После перерыва ты стал активнее подключаться к атакам и отдал фактически голевую передачу.

- Тренер сказал, чтобы мы не боялись играть в футбол, действовать больше через пас. Дал понять, что можно контролировать игру, соперник дает играть в футбол. Во втором тайме довольно неплохо выбегали в контратаки и имели хорошие шансы забить больше одного гола.

- Разочарована ли команда конечным результатом? Во втором тайме складывалось впечатление, что нам по силам отобрать очки на «Камп Ноу».

- Команда не сильно разочарована, потому что удалось показать хорошую игру. Однако, думаю, было бы лучше, если бы мы зацепились за очки, это было бы очень неплохо.

- В воскресенье очень важный матч против «Шахтера». Остались ли силы на эту игру после вчерашнего поединка?

- Думаю, что да. Мы привыкли играть в таком насыщенном графике. Сейчас приедем на базу, где будут восстановительные процедуры. Уверен, что мы успеем восстановиться к матчу с «Шахтером».

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 17:54
    -4
    Главное успеть динамо броник в Очко зашить и намазаться хорошо,а то будет больно
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:41
    -6
    Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:30
    Ты ипанутый, только честно? Эта Барселона, которая играла на своей поле, против пацанов из Киева. То что она сейчас в чемпионате на 12 месте, это ни о чём не говорит. Барселона есть Барселона...
    Клоун позорный, наши дети Реал на выезде выиграли, так это Реал.
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    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:34
    +2
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    Мечтай дальше автобусник.
    Вы заипали уже этим автобусом, как попки повторяете одну и ту же хрень. Ты расскажи лучше, какой автобус, даже поезд поставила твоя штольня в матче с Интером. Вы не выходили из своей штрафной площади
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:30
    0
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:14
    Вы вчера 12 команду Испании никакущую не могли обыграть.
    Ты ипанутый, только честно? Эта Барселона, которая играла на своей поле, против пацанов из Киева. То что она сейчас в чемпионате на 12 месте, это ни о чём не говорит. Барселона есть Барселона...
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 05.11.2020 17:30
    +3
    Frank Piter, 05.11.2020 17:12
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    Мечтай дальше автобусник.
    Ржавый автобус 0-6 слил 4 команде Германии, не создав ни одного момента --------------------------
    Я просто уточню не 4 , а 5. А в Германии будет 8-0
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:14
    -8
    Frank Piter, 05.11.2020 17:12
    Ржавый автобус 0-6 слил 4 команде Германии, не создав ни одного момента
    Вы вчера 12 команду Испании никакущую не могли обыграть.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 17:12
    +5
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    Мечтай дальше автобусник.
    Ржавый автобус 0-6 слил 4 команде Германии, не создав ни одного момента
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    -9
    Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:08
    Только Динамо! Только победа. Штольню в топку!!
    Мечтай дальше автобусник.
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:08
    +2
    Только Динамо! Только победа. Штольню в топку!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.11.2020 17:12
    +5
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    Мечтай дальше автобусник.
    Ржавый автобус 0-6 слил 4 команде Германии, не создав ни одного момента
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 05.11.2020 17:30
    +3
    Frank Piter, 05.11.2020 17:12
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    Мечтай дальше автобусник.
    Ржавый автобус 0-6 слил 4 команде Германии, не создав ни одного момента --------------------------
    Я просто уточню не 4 , а 5. А в Германии будет 8-0
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:34
    +2
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    Мечтай дальше автобусник.
    Вы заипали уже этим автобусом, как попки повторяете одну и ту же хрень. Ты расскажи лучше, какой автобус, даже поезд поставила твоя штольня в матче с Интером. Вы не выходили из своей штрафной площади
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:08
    +2
    Только Динамо! Только победа. Штольню в топку!!
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 17:30
    0
    FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:14
    Вы вчера 12 команду Испании никакущую не могли обыграть.
    Ты ипанутый, только честно? Эта Барселона, которая играла на своей поле, против пацанов из Киева. То что она сейчас в чемпионате на 12 месте, это ни о чём не говорит. Барселона есть Барселона...
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