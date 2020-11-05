Андрей ТЛУМАК: «Нещерет? О таком дебюте можно только мечтать»

Известный вратарь Андрей Тлумак поделился впечатлениями об игре голкипера «Динамо» Руслана Нещерета в поединке третьего раунда группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной», который закончился победой испанцев со счетом 2:1.

«О таком дебюте можно только мечтать. В 18-летнем возрасте сыграть свой первый официальный матч за «Динамо» сразу в Лиге чемпионов против самой «Барселоны» — дорогого стоит. Юный киевский вратарь, чем-то напоминающий внешне знаменитого английского голкипера Питера Шилтона, по максимуму воспользовался шансом громко заявить о себе», — отметил Тлумак.