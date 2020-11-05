Одни из самых неудачливых команд в последних сезонах в рамках еврокубков сойдутся в очном противостоянии в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Оба коллектива стараются навязать борьбу соперникам за выход в плей-офф, однако на данный момент их выступления не вызывают позитивных эмоций.

«Фейеноорд»

Бронзовые призеры прошлого розыгрыша нидерландской Эредивизии в нынешнем сезоне показывают не самые лучшие результаты, «гордость юга» во внутреннем чемпионате идет на пятом месте в турнирной таблице имя в активе пятнадцать очков за семь сыгранных туров. Отметим, что подопечные Дика Адвоката довольно плохо показывают себя при игре в обороне, коллектив является худших среди первых восьми мест в Эредивизии по пропущенным голам. Более того, в своей группе в Лиге Европы «Фейеноорд» в данном показателе также уступает всем соперникам.

В прошлом туре в родных стенах «бело-красно-черные» принимали «Вольфсбергер», до начала встречи явными фаворитами называли хозяев, однако гости смогли перевернуть все с ног на голову и уже к четырнадцатой минуте встречи вели со счетом 0:2. В начале второго тайма «Фейеноорд» сократил отставание до одного гола, однако игроки «Вольфсбергера» в ответ забили еще два и разгромили голландцев с результатом 1:4. А героем встречи стал Лиендл, который сделал хет-трик.

«ЦСКА Москва»

Подопечные Виктора Гончаренко после не самого успешного старта начали набирать обороты. На данный момент располагаются на первом месте в российской Премьер-лиге и имеют в активе двадцать восемь очков, опережая питерский «Зенит» на один пункт. Также добавим, что «армейцы» не проигрывают уже шесть матчей кряду во всех турнирах. Главной звездой среди игроков под руководством Гончаренко смело можно назвать Влашича, который стал лучшим игроком РПЛ в прошлом месяце и в рамках чемпионата забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Несмотря на то, что статистка без поражений касается и Лиги Европы, все же дела «ЦСКА» в еврокубках нельзя назвать успешными. Коллектив из Москвы на данный момент располагается на втором месте в группе K, имея в активе два очка за две ничьи.

Личные встречи команд

Команды играли между собой трижды, по разу коллективам удалось переиграть соперника и однажды нидерландский и российский клубы сыграли вничью.

Предполагаемые составы команд

«Фейеноорд»: Бейло, Ньивкоп, Боттегин, Спаич, Хапс, Гертрюйда, Торнстра, Кекчу, Бергейс, Линссен, Даймерс.

«ЦСКА Москва»: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Заинутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Эджуке, Чалов.

Прогноз на противостояние

Отметим, что «ЦСКА» не выигрывает в девяти из последних десяти матчах в рамках Лиги Европы, а «Фейеноорд» не знает вкуса побед уже шесть матчей кряду в этом же турнире. Из-за такой не самой приятной для команд статистики очень сложно определить победителя, да и команды приблизительно равны по силе, поэтому мы бы предположили ничейный счет в данном противостоянии. А что касается ставки, то мы считаем, что лучшим вариантом для каперов будет позиция – тотал меньше 3.0 с коэффициентом 1.60 по линии FavBet.



5 ноября, четверг