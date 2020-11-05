ДОДО: «Второй матч с Боруссией будет для Шахтера совершенно другим»

Защитник «Шахтера» Додо прокомментировал поражение 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сыграли плохо, но у «Шахтера» есть 4 очка после трех матчей. Вся борьба еще впереди, а второй матч с «Боруссией», я уверен, будет совершенно другим. Первый гол нас огорчил, но мы пытались выходить вперед, ведь «Шахтер» любит атаковать. И это позволило сопернику иметь свободные зоны впереди. И произошло то, что произошло».

«Отмечу прессинг соперника: там, где был один наш игрок, было трое противников. Но нужно забыть этот матч и думать о следующем поединке», - сказал Додо.

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