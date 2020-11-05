ДОДО: «Второй матч с Боруссией будет для Шахтера совершенно другим»

Игрок уверен, что провал будет единичным случаем

  • 05.11.2020 16:08
  • 932 просмотра
  • 14 комментариев
ДОДО: «Второй матч с Боруссией будет для Шахтера совершенно другим»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Додо прокомментировал поражение 0:6 от «Боруссии» Менхенгладбах в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сыграли плохо, но у «Шахтера» есть 4 очка после трех матчей. Вся борьба еще впереди, а второй матч с «Боруссией», я уверен, будет совершенно другим. Первый гол нас огорчил, но мы пытались выходить вперед, ведь «Шахтер» любит атаковать. И это позволило сопернику иметь свободные зоны впереди. И произошло то, что произошло».

«Отмечу прессинг соперника: там, где был один наш игрок, было трое противников. Но нужно забыть этот матч и думать о следующем поединке», - сказал Додо.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 17:10
    -1
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 16:20
    Фаны Шахты ждут только реванша с Боруссией, минимум со счётом 0:3. Так что не подведите
    Это точно.
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    Ilya
    online
      Ilya , 05.11.2020 17:09
    -2
    JekFunny, 05.11.2020 16:26
    А чем такой реванш обоснован ? Ну если отталкиваться от реалий сегодняшних ? Или ты думаешь у Борусси корона пол команды отсеет ?
    Настрой, тактика и состав (надеюсь) другой.
    Я верю и жду, что победим.
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    Trollface
    online
      Trollface, 05.11.2020 17:01
    -1
    0-4 нормально и не стыдно.
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    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 05.11.2020 16:58
    0
    Шесть не будут пропускать... больше пятерика им немцы теперь не закатят...
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    Saar
      Saar, 05.11.2020 16:56
    -1
    Конечно інша, інша країна, інший рахунок, а результат той же.
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    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 16:50
    -1
    ДОДО: «Второй матч с Боруссией будет для Шахтера совершенно другим» Конечно другим - пропустите не 6 мячей, а 8 или 9. Давай гордость Украины, беги к новым рекордам
    Ссылка
    Alassane Pléa 0-6
      Alassane Pléa 0-6 , 05.11.2020 16:49
    -2
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 16:20
    Фаны Шахты ждут только реванша с Боруссией, минимум со счётом 0:3. Так что не подведите
    Не дождётесь
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 16:41
    0
    Мальчишка... В танке не горел.
    Уж своё то место теперь немцы отстоят.
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    Gayka Loveforever
      Gayka Loveforever, 05.11.2020 16:36
    -2
    В первом были пассивные брёвна,
    лёжа на спине ,ну а в ответном будут активными стоя на четвереньках, смотрите продолжение на Pornhub
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 16:30
    -2
    Да не пугайте меня. Неужели еще больше пропустят.
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    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 16:26
    -1
    ZAKARPATFAN, 05.11.2020 16:20
    Фаны Шахты ждут только реванша с Боруссией, минимум со счётом 0:3. Так что не подведите
    А чем такой реванш обоснован ? Ну если отталкиваться от реалий сегодняшних ? Или ты думаешь у Борусси корона пол команды отсеет ?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 05.11.2020 16:25
    -2
    это почему я раньше такой злой был...потому что у меня велосипеда не было...( почтальон Печкин). перефразируя- пока в Динамо были физруки Шахтер легко с Каштру взял чемпионство.но на фоне Динамо Луческу виден его настоящий класс... а в Европе как попадали так и дальше попадают...
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.11.2020 16:20
    -3
    Фаны Шахты ждут только реванша с Боруссией, минимум со счётом 0:3. Так что не подведите
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 05.11.2020 16:20
    -3
    На словах я Лев Толстой, а на деле... выйдите и докажите это.
    Удачи в следующей игре в ЛЧ, нужна качественная игра и евро весна.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 05.11.2020 16:58
    0
    Шесть не будут пропускать... больше пятерика им немцы теперь не закатят...
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 16:41
    0
    Мальчишка... В танке не горел.
    Уж своё то место теперь немцы отстоят.
    Ссылка
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