Луиш КАШТРУ: «Импотенция Шахтера удивила нас всех»

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов уступил «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 0:6, что удивило наставника Луиша Каштру.

«Первый гол был решающим в матче. Мы не показали ни характер, ни каких-то спортивных стремлений. И абсолютно спокойно соперник добился своего результата. Это нас разочаровывает. Все происходит внезапно: та команда, которая обыграла «Реал», находилась на низком уровне в игре с «Боруссией».

«Наша импотенция удивила нас всех. «Боруссия» заслужила победу. Нам не хватило всего, а соперник был лучше в течение всего матча. Ротация? Мы были физически свежи, тут проблем нет. Играли именно те футболисты, которые выходили на «Реал» и «Интер».

«Правда, что мы потеряли 3 очка, но попробуем добыть их в следующем поединке», - сказал Каштру.