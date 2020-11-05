Луиш КАШТРУ: «Импотенция Шахтера удивила нас всех»

Наставник не ожидал такого слабого выступления в Лиге чемпионов

  • 05.11.2020 14:51
  • 2956 просмотров
  • 16 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Импотенция Шахтера удивила нас всех»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов уступил «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 0:6, что удивило наставника Луиша Каштру.

«Первый гол был решающим в матче. Мы не показали ни характер, ни каких-то спортивных стремлений. И абсолютно спокойно соперник добился своего результата. Это нас разочаровывает. Все происходит внезапно: та команда, которая обыграла «Реал», находилась на низком уровне в игре с «Боруссией».

«Наша импотенция удивила нас всех. «Боруссия» заслужила победу. Нам не хватило всего, а соперник был лучше в течение всего матча. Ротация? Мы были физически свежи, тут проблем нет. Играли именно те футболисты, которые выходили на «Реал» и «Интер».

«Правда, что мы потеряли 3 очка, но попробуем добыть их в следующем поединке», - сказал Каштру.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 15:40
    -1
    Sty. 1e, 05.11.2020 15:34
    100% найгірший, це ж не Каштру в перщому сезоні зробив +23 від другого місця, пів-фінал ЛЄ, перемоги над Аталантою, Бенфікою, Реалом, нічиї з Інтером, Манчестер Сіті, 4/4 проти Динамо у чемпіонаті
    Головне нікуди його не відпускайте хоч би ще на три-чотири сезони. Хай закінчить почате діло. Почав він за здравіє...
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 15:38
    -2
    Фуфломёты шныри киевские уже тут ,а на своей ветке плачут не Обижайейте нас не надо пожалуйста,мы будем жаловаться, вы такие плохие фаны Шахтёра обижаете нас.Вы свой свинарник разгребити и не нойте тряпки если вы не последовательнные фуфломёты !!
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 05.11.2020 15:36
    0
    Каштру,не читай совкам філософію,освоюй матюки
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    Sty. 1e
      Sty. 1e, 05.11.2020 15:34
    0
    Dfs2262ar, 05.11.2020 15:09
    Это худший тренер шахтера за последние 20 лет!!! Уже просто гыдко смотреть такие матчи!
    100% найгірший, це ж не Каштру в перщому сезоні зробив +23 від другого місця, пів-фінал ЛЄ, перемоги над Аталантою, Бенфікою, Реалом, нічиї з Інтером, Манчестер Сіті, 4/4 проти Динамо у чемпіонаті
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 15:25
    +1
    Так и запишем. Шахтер импотенты. Каштру свидетель.
    Ссылка
    Anna Savva
    online
      Anna Savva, 05.11.2020 15:23
    -2
    гнать надо такого тренера у себя 0-6 это жопа
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 05.11.2020 15:15
    +1
    Turnok, 05.11.2020 15:03
    Как бы в следующем матче не получили ещё больше мячей.
    Если 9 ноября такое произойдет то тут у кое-кого будет прорыв не только заднего прохода
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.11.2020 15:13
    0
    Стояк и Шахтер это разные вещи.
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 05.11.2020 15:11
    -2
    important по-анлийски - важный
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    Saar
      Saar, 05.11.2020 15:10
    +3
    Maks7777, 05.11.2020 15:02
    У Шахтёра всё будет отлично,сделаем выводи и станем сильней,у великих клубов как Шахтёр не бывает красивых и важных побед без горечи поражений
    У великих клубов... 🥳🥳🤡🤡🤡🤡🤡💩💩💩💩
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 05.11.2020 15:09
    0
    Это худший тренер шахтера за последние 20 лет!!! Уже просто гыдко смотреть такие матчи!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 15:09
    0
    Turnok, 05.11.2020 15:03
    Как бы в следующем матче не получили ещё больше мячей.
    Я за
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 05.11.2020 15:03
    +7
    Как бы в следующем матче не получили ещё больше мячей.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 15:02
    -13
    У Шахтёра всё будет отлично,сделаем выводи и станем сильней,у великих клубов как Шахтёр не бывает красивых и важных побед без горечи поражений
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 14:56
    +3
    Треба з дурки дозаявити Форевку та Максіка777. У них потенція пре через вуха.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 14:55
    0
    Вот вы зря спорт.юа назвали так пост.
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    Turnok
      Turnok, 05.11.2020 15:03
    +7
    Как бы в следующем матче не получили ещё больше мячей.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 05.11.2020 15:10
    +3
    Maks7777, 05.11.2020 15:02
    У Шахтёра всё будет отлично,сделаем выводи и станем сильней,у великих клубов как Шахтёр не бывает красивых и важных побед без горечи поражений
    У великих клубов... 🥳🥳🤡🤡🤡🤡🤡💩💩💩💩
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.11.2020 14:56
    +3
    Треба з дурки дозаявити Форевку та Максіка777. У них потенція пре через вуха.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 15:25
    +1
    Так и запишем. Шахтер импотенты. Каштру свидетель.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 05.11.2020 15:15
    +1
    Turnok, 05.11.2020 15:03
    Как бы в следующем матче не получили ещё больше мячей.
    Если 9 ноября такое произойдет то тут у кое-кого будет прорыв не только заднего прохода
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 05.11.2020 15:36
    0
    Каштру,не читай совкам філософію,освоюй матюки
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 05.11.2020 15:34
    0
    Dfs2262ar, 05.11.2020 15:09
    Это худший тренер шахтера за последние 20 лет!!! Уже просто гыдко смотреть такие матчи!
    100% найгірший, це ж не Каштру в перщому сезоні зробив +23 від другого місця, пів-фінал ЛЄ, перемоги над Аталантою, Бенфікою, Реалом, нічиї з Інтером, Манчестер Сіті, 4/4 проти Динамо у чемпіонаті
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.11.2020 15:13
    0
    Стояк и Шахтер это разные вещи.
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 05.11.2020 15:09
    0
    Это худший тренер шахтера за последние 20 лет!!! Уже просто гыдко смотреть такие матчи!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 15:09
    0
    Turnok, 05.11.2020 15:03
    Как бы в следующем матче не получили ещё больше мячей.
    Я за
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.11.2020 14:55
    0
    Вот вы зря спорт.юа назвали так пост.
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