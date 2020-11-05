Евгений ШАХОВ: «Последний раз играл в Запорожье в составе сборной Украины»

29-летний хавбек АЕКа рад снова сыграть в Украине.
«В последний раз играл в Запорожье за сборную Украины с эстонцами. Эмоции только положительные. Вернулся домой, в течение долго времени не приезжал. Рад вернуться и сыграть очередную игру».
«Отсутствие наставника? Конечно, думаю, главного тренера будет не хватать. Мы привыкли, тренер всегда должен быть рядом. Но такие обстоятельства. Думаю, его помощники выполнят свою работу и помогут нам», - сказал Шахов.
Отметим, что главный тренер АЕКа Массимо Каррера остался в Греции из-за подозрения на коронавирус.
Евгений Шахов перешел в АЕК в сентябре этого года из «Лечче». С 2016 по 2019-й год украинец выступал в составе ПАОКа.
Поединок «Заря» - АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало встречи в Запорожье – 22:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.
Источник — ТК Футбол
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