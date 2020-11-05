Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Заря - серьезная команда, играет в смелый футбол»

Сегодня в 22:00 защитник АЕКа Дмитрий Чигринский может выйти на поле в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».

«В последний раз в Запорожье был, кажется, на полуфинале Кубка Украины «Заря» - «Днепр». Я тогда не играл, но был на трибунах. Мы проиграли, но перед этим в чемпионате выиграли. Двоякие воспоминания».

«Заря» – очень серьезная команда. Мы соответственно к ней относимся. Результаты – одно дело, другое – игра, которую они показали против «Браги».

«Знаем, что они пытаются высоко прессинговать по всему полю. Также они действуют смело за счет коротких и средних передач. Всегда стараются разыгрывать мяч в центре. Есть нюансы, мы все анализировали. Только матч покажет, насколько хорошо мы подготовились», – сказал Чигринский.

Обе команды после двух туров не набрали ни одного очка.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.