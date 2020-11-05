Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Заря - серьезная команда, играет в смелый футбол»

Украинский защитник вернулся в Украину в составе АЕКа

  • 05.11.2020 15:40
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Заря - серьезная команда, играет в смелый футбол»
© twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL

Сегодня в 22:00 защитник АЕКа Дмитрий Чигринский может выйти на поле в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».

«В последний раз в Запорожье был, кажется, на полуфинале Кубка Украины «Заря» - «Днепр». Я тогда не играл, но был на трибунах. Мы проиграли, но перед этим в чемпионате выиграли. Двоякие воспоминания».

«Заря» – очень серьезная команда. Мы соответственно к ней относимся. Результаты – одно дело, другое – игра, которую они показали против «Браги».

«Знаем, что они пытаются высоко прессинговать по всему полю. Также они действуют смело за счет коротких и средних передач. Всегда стараются разыгрывать мяч в центре. Есть нюансы, мы все анализировали. Только матч покажет, насколько хорошо мы подготовились», – сказал Чигринский.

Обе команды после двух туров не набрали ни одного очка.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» - АЕК.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.11.2020 15:54
    0
    особенно когда Заря включает дриблинг и обостряющие передачи вблизи своих ворот) даже через чур смелый футбол. надеюсь, сегодня Скрипник наконец откроет своим подопечным тайну о том, что на своей половине надо играть просто и надёжно, а не выдумывать обрезки на свою *опу
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.11.2020 15:54
    0
    особенно когда Заря включает дриблинг и обостряющие передачи вблизи своих ворот) даже через чур смелый футбол. надеюсь, сегодня Скрипник наконец откроет своим подопечным тайну о том, что на своей половине надо играть просто и надёжно, а не выдумывать обрезки на свою *опу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности