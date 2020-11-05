Жерар ПИКЕ: «Барса на спаде, все постоянно становилось только хуже»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после непростой победы над «Динамо» Киев в Лиге чемпионов рассказал, что дела в команде в последнее время идут не лучшим образом.

«Дела в «Барселоне» идут так, как идут. Очевидно, что нужны были перемены. «Барселона» на спаде, все с каждым сезоном становилось только хуже и хуже. А времени на какой-то транзитный год нет, потому что мы обязаны всегда побеждать».

«Скоро будут выборы президента, придет новый менеджмент. Думаю, начнутся изменения».

«И это нормально, что нас сейчас не считают фаворитом в Лиге чемпионов», - сказал Пике.

Команда после трех туров группы Лиги чемпионов набрала 9 очков, однако в Ла Лиге занимает только 12-е место.