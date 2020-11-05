Жерар ПИКЕ: «Барса на спаде, все постоянно становилось только хуже»

Игрок считает, что времени на изменения нет

  • 05.11.2020 15:11
  • 811 просмотров
  • 1 комментарий
Жерар ПИКЕ: «Барса на спаде, все постоянно становилось только хуже»
© AS

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после непростой победы над «Динамо» Киев в Лиге чемпионов рассказал, что дела в команде в последнее время идут не лучшим образом.

«Дела в «Барселоне» идут так, как идут. Очевидно, что нужны были перемены. «Барселона» на спаде, все с каждым сезоном становилось только хуже и хуже. А времени на какой-то транзитный год нет, потому что мы обязаны всегда побеждать».

«Скоро будут выборы президента, придет новый менеджмент. Думаю, начнутся изменения».

«И это нормально, что нас сейчас не считают фаворитом в Лиге чемпионов», - сказал Пике.

Команда после трех туров группы Лиги чемпионов набрала 9 очков, однако в Ла Лиге занимает только 12-е место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 15:42
    0
    Пока Месси в команде ) Барса не будет развиваться( Время Месси в Барсе закончилось ! Нужно Барсу перестраивать) пока Месси там это не реально) ОН там тренер и президент)
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 15:42
    0
    Пока Месси в команде ) Барса не будет развиваться( Время Месси в Барсе закончилось ! Нужно Барсу перестраивать) пока Месси там это не реально) ОН там тренер и президент)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности