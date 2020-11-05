«Месси, пожалуйста!» Луческу обратился к лидеру Барсы с необычной просьбой

Румынский тренер воспользовался своим «служебным положением» в личных целях

  • 05.11.2020 13:24
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«Месси, пожалуйста!» Луческу обратился к лидеру Барсы с необычной просьбой
© Twitter

После финального свистка в матче «Барселона» - «Динамо» (2:1), главный тренер киевской команды Мирча Луческу, подкараулив на выходе с газона лидера каталонцев Лионеля Месси, обратился к нему с необычной, как для наставников команд, просьбой.

Видеокамеры запечатлели, как Мирча подозвал Лионеля. Тот не с первого раза, но услышал обращение со стороны Луческу, после чего перебросился с румынским коучем парой фраз.

По информации румынского издания Sport.ro, Луческу обратился к Лионелю с криком: «Лео, Лео, пожалуйста». Впоследствии тренер и футболист договорились пообщаться в раздевалке, где, как допускает издание, Луческу попросил у Месси футболку и автограф для коллекции.

Как утверждает испанское издание Marca, Луческу в подтрибунном помещении действительно получил от Месси футболку.

Ранее Луческу объяснил журналистам, в чем видит различия в игре Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zac1310
      zac1310, 05.11.2020 13:29
    -1
    Всё, МанСити может забыть о Месси! Ленька переходит в ДК к Луческу
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