Луческу объяснил, чем игра Месси отличается от действий Роналду

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, в чем видит разницу между действиями на футбольном поле в исполнении лидера «Барселоны» Лионеля Месси и ключевого игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси не выделяется физическими качествами, зато блестяще играет на ограниченном пространстве благодаря скорости, уверенности, дриблингу и всему прочему. Роналду - другой. Он любит забивать, но ему нужно больше пространства. Ему необходима помощь каждого товарища по команде».

«Месси может много сделать сам. Роналду хорошо работает в штрафной или в 20 метрах от нее, но он пытается использовать пространство, которое создают другие. Они разные, но оба очень сильные игроки», - сказал Луческу.

Напомним, «Динамо» в нынешней Лиге чемпионов оказалось в одной группе с «Ювентусом» и «Барселоной». Итальянцам в первом туре «бело-синие» уступили (0:2) на своем поле, а с испанцами впервые сойдутся уже завтра, 4 ноября, на выезде.