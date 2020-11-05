Испанские СМИ: Луческу могут дисквалифицировать на один матч за критику VAR

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рискует быть дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов за критику VAR после встречи с «Барселоной» (1:2).
Сообщается, что высказывание румынского специалиста попадают под 15-ю статью Дисциплинарного кодекса УЕФА, где говорится о неспортивном поведении игроков и тренеров, а также о протестах или жалобах на решение арбитража.
Напомним, Луческу на послематчевой пресс-конференции сказал, что является противником технологии VAR, что ей не место в футболе.
Следующий матч в Лиге чемпионов киевляне сыграют против «Барселоны» дома 24 ноября.
Источник — Sport.es
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