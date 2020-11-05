Испанские СМИ: Луческу могут дисквалифицировать на один матч за критику VAR

Румынский наставник попал в неприятную ситуацию

  • 05.11.2020 13:30
  • 1911 просмотров
  • 3 комментария
Испанские СМИ: Луческу могут дисквалифицировать на один матч за критику VAR
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рискует быть дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов за критику VAR после встречи с «Барселоной» (1:2).
 
Сообщается, что высказывание румынского специалиста попадают под 15-ю статью Дисциплинарного кодекса УЕФА, где говорится о неспортивном поведении игроков и тренеров, а также о протестах или жалобах на решение арбитража.
 
Напомним, Луческу на послематчевой пресс-конференции сказал, что является противником технологии VAR, что ей не место в футболе
 
Следующий матч в Лиге чемпионов киевляне сыграют против «Барселоны» дома 24 ноября.

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Источник — Sport.es

(10 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 13:48
    +1
    Против Колоса
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 05.11.2020 13:47
    +3
    Ну це вже клоунада якась. Людині не подобається VAR (думку Луческу я не поділяю) - вона про це чесно висловилась. В чому проблема? Чи тепер і суддів, і VAR тільки хвалити треба?
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 05.11.2020 13:41
    +5
    Из пальца высосанная провинность.
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 05.11.2020 13:41
    +5
    Из пальца высосанная провинность.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 05.11.2020 13:47
    +3
    Ну це вже клоунада якась. Людині не подобається VAR (думку Луческу я не поділяю) - вона про це чесно висловилась. В чому проблема? Чи тепер і суддів, і VAR тільки хвалити треба?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 05.11.2020 13:48
    +1
    Против Колоса
    Ссылка
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