Испанские СМИ: Луческу могут дисквалифицировать на один матч за критику VAR

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рискует быть дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов за критику VAR после встречи с «Барселоной» (1:2).



Сообщается, что высказывание румынского специалиста попадают под 15-ю статью Дисциплинарного кодекса УЕФА, где говорится о неспортивном поведении игроков и тренеров, а также о протестах или жалобах на решение арбитража.



Напомним, Луческу на послематчевой пресс-конференции сказал, что является противником технологии VAR, что ей не место в футболе.



Следующий матч в Лиге чемпионов киевляне сыграют против «Барселоны» дома 24 ноября.