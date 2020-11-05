ФОТО. Нещерет должен был пропустить больше 6 голов

А пропустил только 2 мяча

  • 05.11.2020 13:11
  • 2767 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Нещерет должен был пропустить больше 6 голов
© fcdynamo.kiev.ua

Эксперты, проанализировав не только количество ударов «Барселоны» по воротам вратаря «Динамо» Киев Руслана Нещерета, но и их сложность, пришли к выводу, что кипер в матче Лиги чемпионов мог пропустить более 6 голов.

С учетом сложности ударов, Нещерет должен был пропустить 6,6 голов. «Динамо» проиграло 1:2.

Руслан сделал 12 сэйвов - третий самый большой показатель в истории Лиги чемпионов по количеству отраженных ударов в одном матче.

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Источник — Squawka

(12 голосов)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 05.11.2020 13:40
    +5
    А тер штеген 6 мав пропускати, Буяльський, Супряга, 3 Циганков (1 реалізував) і не зарахований гол Кендзьори. Тому нічійний рахунок був справедливий
    Ссылка
    Cruyff
      Cruyff, 05.11.2020 13:25
    +5
    Та все всі бачили, зіграв як досвідчений ТОП-воротар рівня ЛЧ!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 05.11.2020 13:40
    +5
    А тер штеген 6 мав пропускати, Буяльський, Супряга, 3 Циганков (1 реалізував) і не зарахований гол Кендзьори. Тому нічійний рахунок був справедливий
    Ссылка
    Cruyff
      Cruyff, 05.11.2020 13:25
    +5
    Та все всі бачили, зіграв як досвідчений ТОП-воротар рівня ЛЧ!
    Ссылка
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