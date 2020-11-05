ФОТО. Нещерет должен был пропустить больше 6 голов

Эксперты, проанализировав не только количество ударов «Барселоны» по воротам вратаря «Динамо» Киев Руслана Нещерета, но и их сложность, пришли к выводу, что кипер в матче Лиги чемпионов мог пропустить более 6 голов.
С учетом сложности ударов, Нещерет должен был пропустить 6,6 голов. «Динамо» проиграло 1:2.
Руслан сделал 12 сэйвов - третий самый большой показатель в истории Лиги чемпионов по количеству отраженных ударов в одном матче.
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Источник — Squawka
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