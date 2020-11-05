Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо проиграло тер Штегену»

Футбольный журналист Игорь Цыганык поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов, в котором «Динамо» уступило «Барселоне» (1:2).
«Динамо» проиграло тер Штегену! Столько моментов!», – написал Цыганык в инстаграме.
Отметим, что немецкий вратарь несколько раз выручил каталонский клуб от верного гола, совершив шесть сейвов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ну, это Цыганик, епт, что могло тут быть ещё!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.