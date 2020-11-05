Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо проиграло тер Штегену»

Эксперт уверен, что киевляне могли забивать больше

  • 05.11.2020 12:57
  • 1738 просмотров
  • 1 комментарий
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо проиграло тер Штегену»
© ФК Динамо Киев

Футбольный журналист Игорь Цыганык поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов, в котором «Динамо» уступило «Барселоне» (1:2).
 
«Динамо» проиграло тер Штегену! Столько моментов!», – написал Цыганык в инстаграме.
 
Отметим, что немецкий вратарь несколько раз выручил каталонский клуб от верного гола, совершив шесть сейвов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zac1310
      zac1310, 05.11.2020 13:02
    -1
    Брееед!
    Ну, это Цыганик, епт, что могло тут быть ещё!!!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности