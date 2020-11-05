InStat: Цыганков – лучший игрок Динамо в матче против Барселоны

Лучшим игроком «Динамо» по оценкам InStat в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2) стал полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.
В активе правого вингера киевлян было 49 ТТД при браке в 24%, а также успешная обводка, две ключевые передачи и три удара по воротам. InStat оценил игру Цыганкова в 345 баллов.
Самым полезным игроком матча стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В поединке с киевлянами он выполнил 99 ТТД с браком 22%, совершил пять удачных обводок, отдал две ключевые передачи и нанес два удара по воротам. Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 438 баллов.
Источник — zbirna.com
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Страннр. Его ж Шабанов нафик из игры выключил, он же самый безвркдный игрок, Шахов не даст соврать!!!
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Страннр. Его ж Шабанов нафик из игры выключил, он же самый безвркдный игрок, Шахов не даст соврать!!!
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