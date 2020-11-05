В матче с Барселоной Виктор Цыганков отметил два голевых юбилея

Гол в матче с «Барселоной» (1:2) стал 70-м в карьере 22-летнего полузащитника киевлян Виктора Цыганкова. Он стал 9-м игроком за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах «Динамо» и сборной Украины, представляя в ней бело-синих.

52 раза Виктор отличился в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 5 - за национальную дружину и 3 - в Кубке Украины.

К слову, гол «Барселоне» стал 1250-м для украинских клубов под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 834, КУ - 175, СК - 25, ЕК - 216) и 50-м для «Динамо» на чужих полях в основном турнире Лиги чемпионов.

Юбилейные голы Виктора Цыганкова

Гол Дата Ранг Соперник Минута Счет Вратарь 1-й 24.09.2016 ЧУ Олимпик (г) 9' (1:0) 4:0 Заури МАХАРАДЗЕ 10-й 17.09.2017 ЧУ Олимпик (г) 20' (1:0) 2:1 Заури МАХАРАДЗЕ 20-й 07.04.2018 ЧУ Заря (д) 88' (4:0) 4:0 Андрей ЛУНИН 30-й 03.12.2018 ЧУ Черноморец (д) 21' (п) (1:0) 2:0 Андрей КОЖУХАРЬ 40-й 18.05.2019 ЧУ Мариуполь (д) 87' (2:0) 2:1 Рустам ХУДЖАМОВ 50-й 03.11.2019 ЧУ Львов (д) 30' (п) (1:0) 4:0 Богдан САРНАВСКИЙ 60-й 28.06.2020 ЧУ Десна (г) 86' (2:2) 2:3 Евгений ПАСТ 70-й 04.11.2020 ЛЧ Барселона (г) 75' (1:2) 1:2 Марк-Андре ТЕН ШТЕГЕН

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за «Динамо» и сборную Украины (представляя в ней «Динамо») за годы независимости (1992-2020)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 113 19 - 31 14 177 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 99 19 - 19 29 166 3. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 97 22 - 23 - 142 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 83 16 - 25 13 137 5. Олег ГУСЕВ 2003-2018 58 14 2 22 13 109 6. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 57 11 3 16 8 95 7. Виктор ЛЕОНЕНКО 1992-1997 61 10 - 8 6 85 8. ДИОГО РИНКОН 2002-2007 46 13 - 12 - 71 9. Виктор ЦЫГАНКОВ 2016-2020 52 3 - 10 5 70 10. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2006 51 9 1 9 - 69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.