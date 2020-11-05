В матче с Барселоной Виктор Цыганков отметил два голевых юбилея

22-летний полузащитник киевлян забил 70-й мяч в карьере, в том числе 10-й в еврокубках

  • 05.11.2020 11:33
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  • 1 комментарий
В матче с Барселоной Виктор Цыганков отметил два голевых юбилея
© ФК Динамо. Виктор Цыганков

Гол в матче с «Барселоной» (1:2) стал 70-м в карьере 22-летнего полузащитника киевлян Виктора Цыганкова. Он стал 9-м игроком за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах «Динамо» и сборной Украины, представляя в ней бело-синих.

52 раза Виктор отличился в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 5 - за национальную дружину и 3 - в Кубке Украины.

К слову, гол «Барселоне» стал 1250-м для украинских клубов под руководством Мирчи Луческу (ЧУ - 834, КУ - 175, СК - 25, ЕК - 216) и 50-м для «Динамо» на чужих полях в основном турнире Лиги чемпионов.

Юбилейные голы Виктора Цыганкова

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

24.09.2016

ЧУ

Олимпик (г)

9' (1:0)

4:0

Заури МАХАРАДЗЕ

10-й

17.09.2017

ЧУ

Олимпик (г)

20' (1:0)

2:1

Заури МАХАРАДЗЕ

20-й

07.04.2018

ЧУ

Заря (д)

88' (4:0)

4:0

Андрей ЛУНИН

30-й

03.12.2018

ЧУ

Черноморец (д)

21' (п) (1:0)

2:0

Андрей КОЖУХАРЬ

40-й

18.05.2019

ЧУ

Мариуполь (д)

87' (2:0)

2:1

Рустам ХУДЖАМОВ

50-й

03.11.2019

ЧУ

Львов (д)

30' (п) (1:0)

4:0

Богдан САРНАВСКИЙ

60-й

28.06.2020

ЧУ

Десна (г)

86' (2:2)

2:3

Евгений ПАСТ

70-й

04.11.2020

ЛЧ

Барселона (г)

75' (1:2)

1:2

Марк-Андре ТЕН ШТЕГЕН

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за «Динамо» и сборную Украины (представляя в ней «Динамо») за годы независимости (1992-2020)

 

 Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

14

177

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

99

19

-

19

29

166

3.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

-

142

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

13

137

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

13

109

6.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

8

95

7.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

6

85

8.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

12

-

71

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2020

52

3

-

10

5

70

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2006

51

9

1

9

-

69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    anatoliy120
      anatoliy120, 05.11.2020 11:47
    0
    Выход есть, в контексте реализации голевых моментов. Необходимо, чтобы по окончанию тренировок футболисты группы атаки выполняли регулярно следующее научно обоснованное тренировочное упражнение: пробивали по пустым воротам продолжительное время. Это тренировка намерения и уверенности. Это простое, но эффективное упражнение дает ощутимые результаты. Кстати, футболист команды "Львов" Ныч забил мяч в ворота команды "Ворскла", благодаря выполнению этого упражнения по заданию тренера. Начало положено, действуйте.
    Ссылка
    anatoliy120
      anatoliy120, 05.11.2020 11:47
    0
    Выход есть, в контексте реализации голевых моментов. Необходимо, чтобы по окончанию тренировок футболисты группы атаки выполняли регулярно следующее научно обоснованное тренировочное упражнение: пробивали по пустым воротам продолжительное время. Это тренировка намерения и уверенности. Это простое, но эффективное упражнение дает ощутимые результаты. Кстати, футболист команды "Львов" Ныч забил мяч в ворота команды "Ворскла", благодаря выполнению этого упражнения по заданию тренера. Начало положено, действуйте.
    Ссылка
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