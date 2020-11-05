ВИДЕО. Завороженно смотрел. Как Месси не мешал атаковать Динамо

Аргентинец не проявлял желание играть в отборе

  • 05.11.2020 11:55
  • 2711 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Завороженно смотрел. Как Месси не мешал атаковать Динамо
© ФК Динамо Киев

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором одного из голов в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:1).
 
Но по ходу встречи 33-летний аргентинец предпочитал больше работать с мячом, нежели выполнять хотя бы минимальные оборонительные функции. 
 
Это хорошо видно в одном из моментов, когда Александр Андриевский получил мяч возле центрального круга и побежал в атаку, не встретив сопротивления со стороны Месси, который только проводил украинца взглядом.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 12:37
    +1
    bzzzzz, 05.11.2020 12:32
    смотрю статистику.
    108 км пробежали командой. Что очень мало. Что говорит об абсолютном отсутствии прессинга.
    Смотрю стату, но не по бегу. Владение 57 на 43. Удары 22 на 8. В створ 14 на 7. Атака 151 на 60. Опасная атака 110 на 38. все в пользу Барсы. О чем речь? Команда явно сильней классом, на много голов.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.11.2020 12:32
    0
    Vitalii_13UA, 05.11.2020 12:13
    Лол, посмотри статистику, где они играли так всей командой? Или ты судишь по Месси? ну так я расстрою тебя, когда Месси играет против других команд у себя в лиге, он делает тоже самое и очень редко включается. Про ЛЧ вообще молчу, когда против него играет команда такого же уровня или выше, его вообще нет на поле, как призрак, а если вспомнить все унижения с Баварией, ты же наверное знаешь фразу "где Месси"?
    смотрю статистику.
    108 км пробежали командой. Что очень мало. Что говорит об абсолютном отсутствии прессинга.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 05.11.2020 12:28
    0
    просто он никогда не видел таких дешевых бутс на футболисте
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.11.2020 12:25
    +1
    Та Месси уже давно пешеход, в играх за Барсу... Какой там прессинг?)
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 12:13
    0
    SaneK, 05.11.2020 12:00
    Они всей командой так играли. А смысл бегать?
    Лол, посмотри статистику, где они играли так всей командой? Или ты судишь по Месси? ну так я расстрою тебя, когда Месси играет против других команд у себя в лиге, он делает тоже самое и очень редко включается. Про ЛЧ вообще молчу, когда против него играет команда такого же уровня или выше, его вообще нет на поле, как призрак, а если вспомнить все унижения с Баварией, ты же наверное знаешь фразу "где Месси"?
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 05.11.2020 12:00
    +1
    Они всей командой так играли. А смысл бегать?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 12:37
    +1
    bzzzzz, 05.11.2020 12:32
    смотрю статистику.
    108 км пробежали командой. Что очень мало. Что говорит об абсолютном отсутствии прессинга.
    Смотрю стату, но не по бегу. Владение 57 на 43. Удары 22 на 8. В створ 14 на 7. Атака 151 на 60. Опасная атака 110 на 38. все в пользу Барсы. О чем речь? Команда явно сильней классом, на много голов.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.11.2020 12:25
    +1
    Та Месси уже давно пешеход, в играх за Барсу... Какой там прессинг?)
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 05.11.2020 12:00
    +1
    Они всей командой так играли. А смысл бегать?
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.11.2020 12:32
    0
    Vitalii_13UA, 05.11.2020 12:13
    Лол, посмотри статистику, где они играли так всей командой? Или ты судишь по Месси? ну так я расстрою тебя, когда Месси играет против других команд у себя в лиге, он делает тоже самое и очень редко включается. Про ЛЧ вообще молчу, когда против него играет команда такого же уровня или выше, его вообще нет на поле, как призрак, а если вспомнить все унижения с Баварией, ты же наверное знаешь фразу "где Месси"?
    смотрю статистику.
    108 км пробежали командой. Что очень мало. Что говорит об абсолютном отсутствии прессинга.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 05.11.2020 12:28
    0
    просто он никогда не видел таких дешевых бутс на футболисте
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 12:13
    0
    SaneK, 05.11.2020 12:00
    Они всей командой так играли. А смысл бегать?
    Лол, посмотри статистику, где они играли так всей командой? Или ты судишь по Месси? ну так я расстрою тебя, когда Месси играет против других команд у себя в лиге, он делает тоже самое и очень редко включается. Про ЛЧ вообще молчу, когда против него играет команда такого же уровня или выше, его вообще нет на поле, как призрак, а если вспомнить все унижения с Баварией, ты же наверное знаешь фразу "где Месси"?
    Ссылка
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