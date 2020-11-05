ВИДЕО. Завороженно смотрел. Как Месси не мешал атаковать Динамо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором одного из голов в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:1).
Но по ходу встречи 33-летний аргентинец предпочитал больше работать с мячом, нежели выполнять хотя бы минимальные оборонительные функции.
Это хорошо видно в одном из моментов, когда Александр Андриевский получил мяч возле центрального круга и побежал в атаку, не встретив сопротивления со стороны Месси, который только проводил украинца взглядом.
Cada vez más cerca del Atleti, @_danielmartin_ pic.twitter.com/O6NCA2JL70— La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 5, 2020
Источник — Sport.ua
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