Король пенальти. Месси установил еще один рекорд ЛЧ в матче с Динамо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Динамо» (2:1) реализовал пенальти на пятой минуте матча.



Таким образом, 33-летний аргентинец стал первым игроком, который реализовывал одиннадцатиметровые в каждом из трех первых матчей группового раунда Лиги чемпионов.



Отметим, что в текущем сезоне Лионель забил пять голов, и все – с пенальти.