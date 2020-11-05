Король пенальти. Месси установил еще один рекорд ЛЧ в матче с Динамо

Аргентинцу удалось забить пенальти в каждом из первых трех матчей группового раунда Лиги чемпионов

  • 05.11.2020 11:25
  • 884 просмотра
  • 1 комментарий
Король пенальти. Месси установил еще один рекорд ЛЧ в матче с Динамо
© ФК Барселона. Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Динамо» (2:1) реализовал пенальти на пятой минуте матча.
 
Таким образом, 33-летний аргентинец стал первым игроком, который реализовывал одиннадцатиметровые в каждом из трех первых матчей группового раунда Лиги чемпионов.
 
Отметим, что в текущем сезоне Лионель забил пять голов, и все – с пенальти.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 11:54
    0
    А раньше, "Королем пенальти" называли Роналду, и что Роналду может только с пенальти забить. Интересно, куда они делись сейчас?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 11:54
    0
    А раньше, "Королем пенальти" называли Роналду, и что Роналду может только с пенальти забить. Интересно, куда они делись сейчас?
    Ссылка
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