Король пенальти. Месси установил еще один рекорд ЛЧ в матче с Динамо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с «Динамо» (2:1) реализовал пенальти на пятой минуте матча.
Таким образом, 33-летний аргентинец стал первым игроком, который реализовывал одиннадцатиметровые в каждом из трех первых матчей группового раунда Лиги чемпионов.
Отметим, что в текущем сезоне Лионель забил пять голов, и все – с пенальти.
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Источник — Twitter
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