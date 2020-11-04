ВИДЕО. Месси забил Динамо с пенальти и установил новый рекорд ЛЧ

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».

Хозяева поля забили гол уже на 5-й минуте матча. Лионель Месси открыл счет с пенальти.

Аргентинец установил новый рекорд. Это уже его 71-й в групповых раундах ЛЧ. В текущем сезоне Месси забил 5 голов, и все 5 – с 11-метровой отметки.

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 5 мин. (пенальти)