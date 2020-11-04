ВИДЕО. Месси забил Динамо с пенальти и установил новый рекорд ЛЧ

«Барселона» открыла счет уже на 5-й минуте матча 3-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 22:14
  • 4963 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Месси забил Динамо с пенальти и установил новый рекорд ЛЧ
© УЕФА. Лионель Месси

Сегодня, 4 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» принимает «Динамо».

Хозяева поля забили гол уже на 5-й минуте матча. Лионель Месси открыл счет с пенальти.

Аргентинец установил новый рекорд. Это уже его 71-й в групповых раундах ЛЧ. В текущем сезоне Месси забил 5 голов, и все 5 – с 11-метровой отметки.

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 5 мин. (пенальти)

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 22:55
    +1
    Такое ощущение что Месси хотел прыгнуть на руки Попову, но споткнулся и упал..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.11.2020 22:53
    0
    Invulnerable, 04.11.2020 22:49
    Почему не запросили ВАР? Пенальти то спорный
    Не спорный, а чистый.
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 22:49
    0
    Почему не запросили ВАР? Пенальти то спорный
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 22:55
    +1
    Такое ощущение что Месси хотел прыгнуть на руки Попову, но споткнулся и упал..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 04.11.2020 22:53
    0
    Invulnerable, 04.11.2020 22:49
    Почему не запросили ВАР? Пенальти то спорный
    Не спорный, а чистый.
    Ссылка
    Invulnerable
      Invulnerable, 04.11.2020 22:49
    0
    Почему не запросили ВАР? Пенальти то спорный
    Ссылка
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