Максим ЛУНЕВ: «Первые две игры проиграли, поэтому только победа нужна»

Нападающий луганской «Зари» Максим Лунев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против греческого АЕКа.

«Первые две игры проиграли, поэтому только победа нужна, других вариантов у нас нет. Все стараются, мы контролируем игру на протяжении большего времени. Команды закрываются, и у нас меньше шансов найти этот момент. Будем стараться находить моменты и забивать. Быстрый гол - это всегда хорошо. Думаю, главное, чтобы у всех было желание, тогда будет все нормально», - сказал Лунев.

Матч «Заря» – АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.