Максим ЛУНЕВ: «Первые две игры проиграли, поэтому только победа нужна»

Форвард «Зари» – о предстоящем матче с АЕКом

  • 05.11.2020 11:19
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Максим ЛУНЕВ: «Первые две игры проиграли, поэтому только победа нужна»
© ФК Заря. Максим Лунев

Нападающий луганской «Зари» Максим Лунев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против греческого АЕКа.

«Первые две игры проиграли, поэтому только победа нужна, других вариантов у нас нет. Все стараются, мы контролируем игру на протяжении большего времени. Команды закрываются, и у нас меньше шансов найти этот момент. Будем стараться находить моменты и забивать. Быстрый гол - это всегда хорошо. Думаю, главное, чтобы у всех было желание, тогда будет все нормально», - сказал Лунев.

Матч «Заря» – АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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