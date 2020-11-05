Андрей ШАХОВ: «Шабанов справился с Месси»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов похвалил защитника киевского «Динамо» Артема Шабанова за матч против «Барселоны» (1:2).



«Отмечу Шабанова. Он играл не столь ярко и заметно на позиции левого защитника. Но, посмотрите... «Динамо» не могло рассчитывать сразу на трех игроков, действующих на левом фланге обороны: Миколенко, Караваева, Костевича.



Я думал, что Луческу выпустит де Пену, который уже выходил на этой позиции, но тренеры решили сделать ставку на центрального защитника Шабанова, для которого это тоже был дебют в Лиге чемпионов.



Понимая проблему «Динамо», Куман впервые в этом сезоне выпускает Месси на правый фланг, где он играл при предыдущих наставниках (Куман же до этого ставил Лео или в нападение, или на позицию «под нападающим»). Наверняка сделано это было для того, чтобы надавить на слабое место в динамовской обороне, но Шабанов, считаю, справился, и практически все, что имел звездный аргентинец, – стандартные положения: штрафные, пенальти... По-моему, Фати куда больше хлопот доставил, чем №10!», – написал Шахов.