Андрей ШАХОВ: «Шабанов справился с Месси»

Журналист похвалил защитника «Динамо»

  • 05.11.2020 10:53
  • 1055 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ШАХОВ: «Шабанов справился с Месси»
© ФК Динамо Киев

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов похвалил защитника киевского «Динамо» Артема Шабанова за матч против «Барселоны» (1:2).
 
«Отмечу Шабанова. Он играл не столь ярко и заметно на позиции левого защитника. Но, посмотрите... «Динамо» не могло рассчитывать сразу на трех игроков, действующих на левом фланге обороны: Миколенко, Караваева, Костевича.
 
Я думал, что Луческу выпустит де Пену, который уже выходил на этой позиции, но тренеры решили сделать ставку на центрального защитника Шабанова, для которого это тоже был дебют в Лиге чемпионов.
 
Понимая проблему «Динамо», Куман впервые в этом сезоне выпускает Месси на правый фланг, где он играл при предыдущих наставниках (Куман же до этого ставил Лео или в нападение, или на позицию «под нападающим»). Наверняка сделано это было для того, чтобы надавить на слабое место в динамовской обороне, но Шабанов, считаю, справился, и практически все, что имел звездный аргентинец, – стандартные положения: штрафные, пенальти... По-моему, Фати куда больше хлопот доставил, чем №10!», – написал Шахов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Фраза

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 10:56
    +1
    Шабанов конечно молодец, но ему здорово помогал Лопес.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 10:56
    +1
    Шабанов конечно молодец, но ему здорово помогал Лопес.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности