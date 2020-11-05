Владислав КОЧЕРГИН: «АЕКу будем забивать с первого момента»

Хавбек «Зари» – о предстоящем матче с греческим клубом

  • 05.11.2020 11:00
  • 471 просмотр
  • 2 комментария
Владислав КОЧЕРГИН: «АЕКу будем забивать с первого момента»
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против греческого АЕКа.

«Я считаю, что мы агрессивно играем и не даем сопернику спокойно работать с мячом. Играем не так как все, ромбом, это тоже своего рода наше сильное качество. И на протяжении долгого времени в игре контролируем мяч.

Мы вроде спокойно играем, но реализация в Лиге Европы хромает. С тем же «Лестером» был момент, мы не забили. С «Брагой» тоже было много моментов, но не забили. АЕКу, думаю, будем забивать с первого момента, реализовывать», - сказал Кочергин.

Матч «Заря» – АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 11:50
    0
    Ну, с первого момента - звучит классно, как на деле это будет? Я очень хочу и жду победу Зари, но не надо бросаться такими словами.
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    viktor77
    online
      viktor77, 05.11.2020 11:06
    +1
    Верим в команду!
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    viktor77
    online
      viktor77, 05.11.2020 11:06
    +1
    Верим в команду!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 11:50
    0
    Ну, с первого момента - звучит классно, как на деле это будет? Я очень хочу и жду победу Зари, но не надо бросаться такими словами.
    Ссылка
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