Владислав КОЧЕРГИН: «АЕКу будем забивать с первого момента»

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против греческого АЕКа.
«Я считаю, что мы агрессивно играем и не даем сопернику спокойно работать с мячом. Играем не так как все, ромбом, это тоже своего рода наше сильное качество. И на протяжении долгого времени в игре контролируем мяч.
Мы вроде спокойно играем, но реализация в Лиге Европы хромает. С тем же «Лестером» был момент, мы не забили. С «Брагой» тоже было много моментов, но не забили. АЕКу, думаю, будем забивать с первого момента, реализовывать», - сказал Кочергин.
Матч «Заря» – АЕК состоится в четверг, 5 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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