Герой Тер Штеген. Обложки испанских газет после матча Барселона - Динамо

Поражение, за которое не стыдно. «Динамо» на Камп Ноу дало бой «Барселоне». Киевляне едва не отобрали очки у каталонского клуба. Испанские СМИ главным героем назвали вратаря своей команды Марк-Андре Тер Штегена. Удивительно, когда в матче с участием каталонского клуба героем становит голкипер.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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Нещерет красава!
Нещерет красава!
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