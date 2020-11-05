Герой Тер Штеген. Обложки испанских газет после матча Барселона - Динамо

Героем встречи стал немецкий вратарь

  • 05.11.2020 09:59
  • 4176 просмотров
  • 5 комментариев
Герой Тер Штеген. Обложки испанских газет после матча Барселона - Динамо
© twitter

Поражение, за которое не стыдно. «Динамо» на Камп Ноу дало бой «Барселоне». Киевляне едва не отобрали очки у каталонского клуба. Испанские СМИ главным героем назвали вратаря своей команды Марк-Андре Тер Штегена. Удивительно, когда в матче с участием каталонского клуба героем становит голкипер.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 11:05
    0
    Bolshoi, 05.11.2020 10:16
    Где этот дурачок, который писал что вратарь Барселоны был без работы?
    Меня больше интересует куда после матча делся великий пророк Ёжик Сабо?
    Ссылка
    samird
      samird, 05.11.2020 10:30
    +3
    Bolshoi, 05.11.2020 10:16
    Где этот дурачок, который писал что вратарь Барселоны был без работы?
    А что и такой нашелся? Наверное на процедурах.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 05.11.2020 10:20
    +3
    maverik, 05.11.2020 10:18
    Герои оба вратаря,но наш больше так как 18 лет !!!
    да.. и тем более один стоит 75 млн$., а второй 750 долларов
    Нещерет красава!
    Ссылка
    maverik
      maverik, 05.11.2020 10:18
    +4
    Герои оба вратаря,но наш больше так как 18 лет !!!
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 05.11.2020 10:16
    +6
    Где этот дурачок, который писал что вратарь Барселоны был без работы?
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 05.11.2020 10:16
    +6
    Где этот дурачок, который писал что вратарь Барселоны был без работы?
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 05.11.2020 10:18
    +4
    Герои оба вратаря,но наш больше так как 18 лет !!!
    Ссылка
    samird
      samird, 05.11.2020 10:30
    +3
    Bolshoi, 05.11.2020 10:16
    Где этот дурачок, который писал что вратарь Барселоны был без работы?
    А что и такой нашелся? Наверное на процедурах.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 05.11.2020 10:20
    +3
    maverik, 05.11.2020 10:18
    Герои оба вратаря,но наш больше так как 18 лет !!!
    да.. и тем более один стоит 75 млн$., а второй 750 долларов
    Нещерет красава!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.11.2020 11:05
    0
    Bolshoi, 05.11.2020 10:16
    Где этот дурачок, который писал что вратарь Барселоны был без работы?
    Меня больше интересует куда после матча делся великий пророк Ёжик Сабо?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности