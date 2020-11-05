Рональд КУМАН: «Доволен первыми 20 минутами матча с Динамо»

Наставник «Барселоны» – о поражении от киевлян

  • 05.11.2020 10:00
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Рональд КУМАН: «Доволен первыми 20 минутами матча с Динамо»
© ФК Барселона. Рональд Куман

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Результатом доволен – это третья победа в Лиге чемпионов. Также доволен первыми 20 минутами матча, потом немного сбавили темп, особенно в игре без мяча.

«Динамо» создавало опасность во многих моментах – тер Штеген был просто невероятным. Мы знаем, что он великий голкипер. Его некоторое время не было, но в последнее время на тренировках мы видели, что он в форме и физически готов. Для команды и, особенно, для него очень важно так сыграть, как сегодня.

Для нас де Йонг в качестве защитника очень хороший, особенно, если ждем матч, в котором будем много владеть мячом и играть на половине поля соперника, чтобы добавить игрока в центре. Сначала так и действовали, но потом потеряли контроль над матчем.

Нужно прибавить в игре без мяча, потому что соперник много создал именно в этом компоненте», – сказал Куман.

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Источник — Футбол 1/2/3

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