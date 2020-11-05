В пятницу, 6-го ноября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» сыграет против «Колоса».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский даст стартовый свисток в 19:00.
«Днепр-1» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Колос».
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Источник — Sport.ua
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